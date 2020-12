Kanadská brankárka valcuje internet: Zabalila hokej, živí ju sexi telo

Na olympiádu a ani do ženskej profiligy to už nedotiahne. Kanadská hokejová brankárka Mikayla Demaiterová (20) totiž korčule zavesila na klinec.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Jej fanúšikom, ktorých si sexi blondínka získala len na Instagrame takmer 500 tisíc, to ale vôbec nevadí. Mikayla ich totiž pravidelne zásobuje šteklivými fotkami, na ktorých vyniká jej bujaré poprsie.

Rodáčku z Chathamu v kanadskej provincii Ontário vyhlásili za najsexi brankárku na svete. Pri pohľade na jej sexi telo sa ani niet čomu čudovať. A tak sa bývalá hokejista vrhla na modeling a propagáciu na sociálnych sieťach a práve to ju dnes živí. Demaiterovej hrudník prešiel plastickou úpravou a skutočne je to to, čo je pri pohľade na sexi Kanaďanku neprehliadnuteľné.