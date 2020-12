Lacnejší plyn budú mať domácnosti aj firmy: Prečítajte si, koľko môžete budúci rok ušetriť

Cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre veľkých priemyselných odberateľov sa od začiatku budúceho roka zníži priemerne o 3,87 %.

V utorok o tom informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Úrad zároveň potvrdil už zverejnené zníženie cien plynu pre domácnosti.

ÚRSO vydal cenové rozhodnutie pre SPP - distribúcia, a. s., ako dominantného prevádzkovateľa distribučnej siete a určil mu nové tarify, ktoré bude uplatňovať za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre tarifné skupiny, do ktorých sú zaradení priemyselní odberatelia plynu. "Úrad rozhodol o znížení ceny za distribúciu plynu pre priemyselných odberateľov, nakoľko tie sa v minulosti dlhodobo nemenili, a to napriek výraznej zmene ekonomických parametrov," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

V prípade malých odberateľov úrad zároveň potvrdil svoje predpoklady, podľa ktorých budú mať v budúcom roku lacnejší plyn všetky slovenské domácnosti. Napríklad tie, ktoré vykurujú plynom, môžu ročne usporiť až 125 eur. Domácnosti, ktoré používajú plyn na ohrev vody, ušetria približne 60 eur. Tie, ktoré plyn využívajú len na varenie, usporia približne dve eurá za rok.