Ako vystrihnuté z filmu! Štefan Picur Banyák z kapely Cigánski diabli sa na sociálnej sieti pochválil videom z jeho nákupov vianočného stromčeka. Na tom by nebolo nič, keby sa obrovský strom za pomoci kamarátov nesnažil narvať do malého auta, a to rovno cez sklápaciu strechu. No videli ste už čosi také?