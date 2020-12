Skončila! Viera Kováčiková sa vzdala aj funkcie prokurátorky

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková sa k pondelku 14. decembra vzdala funkcie prvej námestníčky generálneho prokurátora a funkcie prokurátorky.

Informovala o tom hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Kováčiková viedla Generálnu prokuratúru SR (GP SR) od augusta tohto roku, keďže bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár vzhľadom na koniec funkčného obdobia odišiel z funkcie. Už koncom novembra avizovala, že sa chce vzdať funkcie námestníčky aj prokurátorky. Pre spravodajský portál televízie Joj noviny.sk uviedla, že ide o jej osobné rozhodnutie. Dodala, že dôvodom sú aj útoky na jej osobu. „Je to osobné rozhodnutie. V podstate to súvisí aj s tým vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti pokiaľ ide moje konanie, keď som si po pozitívnom teste išla do práce vybaviť nevyhnutné veci,” povedala Kováčiková. Podotkla však, že do práce ísť musela.

Prvá námestníčka bola začiatkom novembra v práci po pozitívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Účelom bolo odovzdanie agendy. GP SR vtedy stanovisku uviedla, že Kováčiková nemala žiadne príznaky ochorenia. Po absolvovaní antigénového testu, ktorý bol pozitívny, prvá námestníčka vzhľadom na to, že vedela, že pôjde do karantény, bezodkladne oznámila výsledok testovania v kancelárii GP SR za účelom odovzdania agendy, pričom do tejto kancelárie nevstúpila.