WHO odstránila správu, v ktorej kritizovala pripravenosť Talianska na pandémiu: Čo krajine vyčítala

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok poprela, že bola pod tlakom Talianska, aby odstránila správu kritizujúcu pripravenosť tejto krajiny na koronavírusovú pandémiu. Informovala o tom agentúra DPA.

Dokument s názvom "Bezprecedentná výzva; prvá reakcia Talianska na COVID-19" zverejnili na webovej stránke sekcie WHO pre Európu 13. mája. V priebehu niekoľkých hodín bol však odstránený. "V texte boli objavené faktické nepresnosti a európska sekcia WHO ho preto odstránila z webovej stránky s úmyslom opraviť chyby a dokument znova zverejniť," uvádza sa vo vyhlásení WHO. Opätovne však zverejnený nebol, pretože "v čase vykonania opráv bola pre krajiny vytvorená nová platforma, kde mohli hodnotiť svoje reakcie a zdieľať získané skúsenosti". "Talianska vláda nikdy nepožiadala WHO o odstránenie dokumentu," dodala organizácia.

Dokument, ktorý WHO na požiadanie sprístupnila novinárom, zdôrazňuje niektoré nedostatky prvej reakcie Talianska na pandémiu. Napríklad konštatuje, že prvotné reakcie nemocníc na príliv pacientov s ochorením COVID-19 "boli chaotické a zdravotníci museli najmä improvizovať. Istý čas navyše nemali k dispozícii žiadne oficiálne pokyny, podľa ktorých by sa mali riadiť."

V dokumente sa tiež spomína, že "nebezpečenstvo epidémie v domovoch pre seniorov nebolo okamžite identifikované v plnom rozsahu a rôzne protiopatrenia v snahe zastaviť šírenie vírusu boli prijímané neskoro, bezúčelne a náhodným spôsobom.

Taliansko podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa od začiatku pandémie celkovo zaznamenalo 1.855.737 prípadov nákazy koronavírusom, ktorej podľahlo 65.011 ľudí. Krajina v súčasnosti uvažuje nad sprísnením celoplošných protipandemických opatrení počas vianočných a novoročných sviatkov v súvislosti s obavami z možnému nárastu infekcií počas januára. Konečné rozhodnutie by malo prísť po pondelkovom rokovaní medzi premiérom Giuseppem Contem, ministrami a odbornou pandemickou komisiou.