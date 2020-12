Taký kritický ešte nebol: Ostré vyhlásenie Bidena na adresu Trumpa

Novozvolený prezident Spojených štátov Joe Biden počas pondelňajšieho prejavu v meste Wilmington v štáte Delaware vyhlásil, že dosluhujúci republikán Donald Trump nerešpektuje americkú ústavu ani vôľu ľudí, keď odmieta uznať svoju volebnú porážku.

Doteraz najkritickejšie vyjadrenie demokrata Bidena na Trumpovu adresu prišlo po tom, čo ho za budúceho prezidenta USA v pondelok večer formálne potvrdil aj Zbor voliteľov, píše agentúra AFP.

"Je to tak extrémna pozícia, akú sme nikdy predtým nevideli. Pozícia, ktorá odmietla rešpektovať vôľu ľudí, odmietla uznať právo zákona a odmietla dodržať ústavu," povedal Biden. Narážal pritom na žalobu republikánov, ktorú podali s podporou Trumpa s cieľom zneplatniť Bidenovo víťazstvo v kľúčových štátoch. Spomínanú žalobu však minulý piatok zamietol Najvyšší súd USA.

Biden uviedol, že jeho víťazstvo v Zbore voliteľov v pomere 306 ku 232 hlasov, čiže rovnaké, aké dosiahol úradujúci prezident Donald Trump v roku 2016, je signálom, že Trump by mal konečne priznať svoju vlastnú porážku v tohtoročných voľbách, napísala agentúra AP. Biden pripomenul, že Trump totiž svoj volebný úspech so ziskom 306 hlasov voliteľov v minulých voľbách nazval "drvivým víťazstvom". Ak teda rovnaký pomer hlasov predstavoval jasné víťazstvo pred štyrmi rokmi, potom by mal Trump podľa Bidenových slov akceptovať, že v tohtoročných voľbách zvíťazil demokratický kandidát.

Trump volebnú porážku však uznať odmieta a opakovane prichádza s nepodloženými tvrdeniami o rozsiahlych volebných podvodoch.

Biden vo svojom prejave vyzval Američanov, aby po turbulentných novembrových voľbách "otočili list" a vyhlásil, že "demokracia zvíťazila". "Teraz je čas otočiť list, zjednotiť a uzdraviť sa," povedal. "Som presvedčený, že dokážeme spoločne pracovať pre dobro nášho národa," dodal. "V tomto boji o dušu Ameriky zvíťazila demokracia... Integrita našich volieb zostáva nedotknutá," uviedol v súvislosti s obvineniami Trumpa o údajných volebných podvodoch.

Biden vyhlásil, že ani "zneužívanie moci" nedokáže zastaviť pokojné odovzdanie moci v USA. Vyzval na jednotu a zopakoval, že chce byť prezidentom pre všetkých Američanov, nielen pre tých, ktorí zaňho zahlasovali vo voľbách.

"V Amerike si politici moc neberú. Moc im udeľujú ľudia. Plameň demokracie bol v tomto národe zapálený už dávno. A teraz vieme, že nič - ani pandémia (COVID-19) či zneužívanie moci - nemôžu tento plameň uhasiť," je presvedčený Biden.

Budúci prezident ocenil rekordnú účasť voličov, ktorí svoj hlas odovzdali napriek obavám z koronavírusovej pandémie a "enormnému politickému tlaku, slovným útokom a dokonca hrozbám fyzického násilia" voči volebným úradom.