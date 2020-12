V USA pokorili ďalší smutný míľnik: Ak to takto bude pokračovať, nezadržateľne sa blíži katastrofa

V Spojených štátoch už počet obetí nového koronavírusu presiahol číslo 300 000. Táto hranica bola prekonaná v pondelok, keď USA začali aj s masovým očkovaním.

Vyplýva to z najnovších údajov univerzity Johnsa Hopkinsa, o ktorých informovala agentúra AP.

Počet životov, ktoré si už pandémia v USA vyžiadala, je tak porovnateľný s populáciou tamojších miest St. Louis či Pittsburgh. Obetí pandémie je už v USA päťkrát viac ako bol počet Američanov padlých počas vojny vo Vietname. Pandémia si vyžiadala tiež viac ako stonásobne viac životov než teroristické útoky z 11. septembra 2001, pripomína AP.

"Sú to závratné čísla - ide o najzásadnejšiu respiračnú pandémiu, akú sme zažili za vyše 102 rokov od ikonickej španielskej chrípky v roku 1918," komentoval situáciu ešte pred pár dňami popredný americký odborník na infekčné choroby Anthony Fauci.

Očkovanie proti novému koronavírusu sa v USA začalo v pondelok - po tom, ako americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v piatok schválil pre núdzové použitie vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od konzorcia Pfizer/BioNtech. Podľa AP sa tým začala najväčšia očkovacia kampaň v dejinách USA.

Americké zdravotnícke úrady odporučili, aby vakcínu ako prví dostali zdravotníci a klienti v domovoch dôchodcov. O postupe vakcinácie však budú rozhodovať jednotlivé štáty USA. Ešte tento týždeň by mali vakcínu ponúknuť vysokopostaveným činiteľom USA vrátane predstaviteľov Bieleho domu a ľudí pracujúcich v ich blízkom okolí.

Ak FDA čoskoro odobrí aj používanie ďalšej z vakcín proti koronavírusu, do konca decembra by v USA mohli zaočkovať až 20 miliónov a do marca 2021 až 100 miliónov ľudí. Prvých 2,9 milióna dodávok vakcín má byť zaslaných do stredy na 636 miest v USA, uvádza agentúra AFP.

Univerzita Johnsa Hopkinsa hlási v ostatných dvoch týždňoch denne v USA viac ako 2500 nových úmrtí súvisiacich s koronavírusom, pričom v sobotu a minulú stredu pribudlo dokonca viac ako 3000 úmrtí. Celkový počet obetí, ktoré si v USA dodnes pandémia vyžiadala, je pritom zrejme ešte oveľa vyšší než oficiálne údaje, keďže časť súvisiacich úmrtí nebola na začiatku pandémie riadne zaznamenaná.

Spojené štáty zasiahla pandémia najviac spomedzi všetkých krajín sveta. Koronavírusom sa v USA doteraz podľa oficiálnych štatistík nakazilo už vyše 16,5 milióna ľudí.