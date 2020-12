Lyžiari môžu na svah len s negatívnym testom: Realita na Štrbskom Plese, takto dopadla kontrola

Lyžiarske strediská už fungujú v sprísnenom režime. Na zjazdovky sa dostanete len vtedy, ak máte negatívny COVID test starý maximálne 72 hodín.

Na Štrbskom Plese lyžovala približne stovka ľudí. „Okrem jedného mali test všetci. Tí, čo majú sezónku, sú skontrolovaní na vleku, keď idú prvú jazdu,“ prezradila Milena (46) z informačného centra a kolegyňa Lívia (26) ju doplnila: „Zatiaľ tu nemáme testovaciu stanicu. Najbližšia je v Poprade.“

Na vleku sa Nový Čas presvedčil, ako opatrenia fungujú v praxi. Vlekár zastavil Eduarda (51) z Košíc a požiadal ho o predloženie negatívneho testu. Po kontrole ho vpustil na vlek. „Pokiaľ je tu málo ľudí, dá sa to zvládať. Ak by tu bolo toľko ako cez víkend, neviem, ako by to šlo dlhodobo,“ povedal vlekár. Lyžiarom tieto opatrenia neprekážajú. „Prišli sme z Košíc a dali sme si urobiť test. Teraz budeme mať tri dni pokoj,“ povedal na svahu Eduard a podobný názor zdieľal aj Milan (66) z Popradu, ktorý si vychutnával poloprázdne svahy.

Riaditeľ horských stredísk vo Vysokých Tatrách Dušan Slavkovský situáciu zhodnotil pragmaticky. „Zatiaľ nefungujú testovacie pracoviská pre administratívne problémy. Rátame, že budú v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese a v Smokovci. Malo by ísť o antigénové bezplatné testovanie, ale je otázka času, kým príde niekto s komerčným testovaním,“ povedal Slavkovský.