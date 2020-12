V husto obývanej časti Košíc sa strieľalo! Guľka zasiahla najbezbrannejšieho: Hrozivé zábery

Kto pálil do bezbranného psíka?! Neznámy páchateľ postrelil štvornohého miláčika rodiny na dvore ich domu v košickej časti Barca.

Miroslav (51) si v nedeľu všimol, že ich šesťročný kríženec labradora a retrievera Bady má otvorenú ranu a silno krváca. Odviezol ho k veterinárovi, ktorý zistil, že psík je postrelený! Projektil len zázrakom minul chrbticu a vnútorné orgány.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Bady zázrakom unikol smrti a už sa zotavuje vo svojom pelechu. Incident rieši polícia. Rodina nekonfliktného psíka si útok nedokáže vysvetliť. Miroslav (51) spomína, že v nedeľu ráno sa s Badym vrátil z prechádzky, po ktorej ho nechal na dvore.

„Neskôr sme si všimli, že mu nechutí jesť. Keď si sadol, všimli sme si, že je pod ním krv. Najprv sme si mysleli, že má problém s konečníkom,“ povedal Miroslav a dodal, že sa mu pozrel na bruško, kde si všimol ranu. „Vyčistil som mu to peroxidom. Vyzeralo to, akoby sa niekde napichol, no na našom dvore sa nemal kde takto poraniť,“ dodal. Stav psíka sa však začal rapídne zhoršovať a večer už nedokázal hýbať zadnými labkami. „Ťahal ich za sebou. Okamžite sme ho zobrali k veterinárovi. Tam zistili, že bol postrelený,“ dodal majiteľ.

Vyšetrenie ukázalo, že projektil len o 1,5 cm minul miechu. „Ak by guľka letela trošku vedľa, už by nevedel chodiť a pravdepodobne by nebola iná možnosť, než ho utratiť,“ doplnil Miroslav. Podľa miesta zranenia muselo k útoku dôjsť vo chvíli, keď bol pes postavený na zadných a opieral sa o plot alebo bránku. Majiteľ zdôraznil, že neexistuje, aby Bady niekoho napadol. „Je to rodinný pes, bežne sa hrá s deťmi, vôbec nie je útočný. Aj keď otvorím bráničku, dvakrát ho musím volať, aby vyšiel na ulicu,“ opísal Miro.

Urgentná operácia

Na klinike museli Badyho operovať. Zákrok vyšiel majiteľov na takmer 300 eur a psík sa začína zotavovať. „Už mu konečne chutí jesť. Z najhoršieho ešte úplne von nie je, stále môže nastať vnútorné krvácanie. O štyri dni máme prísť na kontrolu,“ povedal majiteľ. Miroslav nad počinom neznámeho šialenca len krúti hlavou.

„Máme doma štrnásťmesačnú vnučku. Takýto blbec by si ju v tme mohol pomýliť so psom, alebo by sa guľka mohla nešťastne odraziť a stala by sa tragédia,“ krúti hlavou Miroslav. Prípadom sa už polícia zaoberá. „V tejto súvislosti polícia prijala oznámenie a preveruje bližšie okolnosti udalosti ako podozrenie z trestného činu týrania zvierat,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

O vlások unikol smrti

Xénia Mihajlovičová, veterinárka z kliniky Vetanimal Otvoriť galériu Na röntgenovej snímke vyhotovenej veterinárom vidno zdeformované tkanivo po priestrele. Zdroj: Patrik Struk

- Našli sme mu strelné zranenie. Podľa mojich skúseností by obyčajná vzduchovka takéto zranenie neurobila. Ak brok narazí na podklad, tak sa zastaví. Z mojich dedukcií išlo o inú strelnú zbraň. Išlo o čistý priestrel telom. Na röntgene jasne vidno strelný kanál. Projektil vletel na ľavej strane pri brušku a vyletel okolo bedra cez hornú časť tela. Ak by tá strela išla o niekoľko milimetrov vedľa, dostal by vnútorné krvácanie. Strela mohla preletieť aj cez chrbticu a bedrové kosti. Hrozilo by ochrnutie. Mal šťastie, mohlo sa to skončiť oveľa horšie.