Tragédia v SAD Poprad: Vodič Michal († 65) odišiel do dôchodku, aby sa nenakazil, smutný koniec

Veľmi nepríjemne zasiahla korona aj autobusovú dopravu pod Tatrami. Podnik SAD Poprad pre nedostatok šoférov musí rušiť spoje a operatívne riešiť vzniknutú situáciu.

Mnoho ľudí sa od Levoče po Poprad v ostatných dňoch nedočkalo svojich autobusov na pravidelných linkách. Je to dôsledok nedostatku šoférov, ktorí sú buď chorí, alebo v karanténe. Sú z toho nervózni nielen cestujúci, ale aj samotní vodiči. Generálna riaditeľka SAD Poprad Mariána Krajčová Gočová si uvedomuje vážnosť situácie.

„Vodiči sú v prvej línii a sú vystavení veľkému riziku nákazy. Preto vedenie podniku musí veľmi pružne reagovať na všetky prípady, či už je to ochorenie, karanténa alebo vynútená OČR kvôli zavretým školám,“ hovorí riaditeľka. „Zrušené alebo neuskutočnené spoje si môžu ľudia nájsť na našej webovej stránke alebo na stránke prešovského samosprávneho kraja.“ Ľudia sa podľa nej nemusia báť cestovať.

„Máme zavedené všetky opatrenia pre zabránenie šírenia infekcie. Používame dezinfekciu, rúška, zábrany vo vozidlách pre šoférov. No aj napriek tomu nám chýba skoro 40 vodičov a najviac liniek sme odriekli v Kežmarku. Zaznamenali sme aj rekord, jeden vodič bol v karanténe 22 dní a ani raz nebol pozitívne testovaný. Bohužiaľ, nevidíme svetlo na konci tunela, to ale nevidí ani naša vláda, ani Európa, ani svet. No logické opatrenia by boli v tomto prípade na mieste,“ dúfa M. Krajčová Gočová.

Pred týždňom sa rozlúčili s jedným z ich kolegov, ktorý mal pohreb na Zamagurí. „Aj keď mohol pracovať, odišiel do dôchodku, lebo sa bál, že sa nakazí vírusom. No ani tak sa mu Michal († 65), bohužiaľ, neubránil,“ smutno skonštatovali bývalí kolegovia.