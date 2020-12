Problémy Federera nemajú konca: Koleno na tom nie je dobre ani po druhej operácii

Roger Federer pripustil, že zotavenie z druhej operácie kolena neprebieha podľa predstáv a nie je isté, či stihne úvodný grandslam sezóny.

Kvôli problémom s koronavírusom je možné, že Australian Open bude odložené o tri týždne a začne až 8. februára, čo by hviezdnemu švajčiarskému tenistovi prišlo vhod.

Víťaz 20 grandslamov naposledy hral súťažný zápas ešte minulý rok v januári práve v Melbourne. Potom ešte absolvoval exhibíciu s Nadalom, ale neskôr podstúpil artroskopický zákrok a v júni ďalší.

"Dúfal som, že už v októbri to bude stopercentné, ale stále nie je. Pre AO to bude na tesno, také preteky s časom. Uvidíme, kedy vlastne začne. Samozrejme by mi pomohlo, keby som mal viac času," povedal pre švajčiarsku televíziu SRF Fereder, ktorý budúci rok oslávi 40-ku.

"Druhá operácia všetko oneskorila a prial by som si, aby som bol už ďalej, ale napriek tomu som celkom spokojný s tým, ako to ide. Ide to totiž stále vpred," dodal bývalý dlhoročný líder rebríčka a terajšia svetová päťka.