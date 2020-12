Marek sa stal najsexi mužom Slovenska 2020: Horúce FOTO! Môže mať takéto telo?

Máme nového Mistra Slovenska! Najkrajším mužom našej krajiny pre tento rok sa stal sympatický Marek Jastráb (27). Futbalista a fitnes tréner v jednej osobe sa môže pochváliť skutočne vypracovaným telom a charizmou na rozdávanie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Som veľmi poctený a potešený. Vážim si túto príležitosť od Jozefa Oklamčáka a spravím všetko pre to, aby som odprezentoval našu krajinu a nikoho nesklamal. Držte mi prsty,“ povedal s úsmevom Marek, ktorý by sa mal na jar zúčastniť svetovej súťaže Mister Supranational. Samozrejme, ak to situácie okolo pandémie koronavírusu dovolí.

Marek Jastráb