Nové zistenia ohľadom otravy Navaľného: Putinov kritik si je už nadobro istý, kto bol za tým

Ruského opozičného politika Alexeja Navaľného sa v lete tohto roku v Tomsku pokúsila otráviť skupina ôsmich agentov z utajenej sekcie ruskej Federálnej bezpečnostnej služby, ktorá pôsobila pod rúškom Ústavu súdnych vied FSB.

K tomuto záveru dospeli autori spoločného vyšetrovania, do ktorého sa zapojili investigatívne portály The Insider a Bellingcat a televízia CNN za účasti nemeckého spravodajského magazínu Der Spiegel, informoval v pondelok portál Meduza.io.

Tieto investigatívne tímy zistili totožnosť osôb zapletených do Navaľného otravy. Analyzovali aj databázy letov a zistili, že členovia tímu FSB cestovali do desiatok ruských miest, kam od roku 2017 zavítal aj Navaľnyj - na každú takúto cestu boli zvyčajne vyslaní dvaja alebo traja pracovníci, pričom v tíme sa neustále striedali.

Letenky si kupovali buď pod skutočnými alebo aj falošnými menami. Snažili sa cestovať iným lietadlom ako Navaľnyj, ale na rovnakej trase, často však z iných moskovských letísk. Hlavná časť aktivít tejto skupiny sa odohrala v roku 2017, keď Navaľnyj zverejnil zámer kandidovať v prezidentských voľbách, a potom aj v roku 2020.

Šéfom tímu bol podľa zistení investigatívnych analytikov muž menom Stanislav Makšakov. Predtým pracoval v Štátnom ústave technológie organickej syntézy, ktorý sa zaoberal vývojom nových foriem chemických zbraní, a to až do oficiálneho ukončenia týchto programov v Rusku v roku 2017.

Pátracím tímom sa podarilo identifikovať, ktorí z členov Makšakovovej skupiny boli v lete tohto roku v mestách Novosibirsk a Tomsk, keď tam zavítal aj Navaľnyj. Zistilo sa, že počas svojej misie títo ľudia používali chránené mobily, takže nebolo možné vystopovať ich pohyb. Jeden z nich však počas misie v auguste tohto roku dvakrát zapol svoj "oficiálny" mobil: v prvom prípade bol lokalizovaný vedľa hotela v Novosibirsku, kde si rezervovala izbu Navaľného kolegyňa Marija Pevčich, a druhýkrát neďaleko hotela v Tomsku, kde sa ubytoval Navaľnyj.

Keď vyšlo najavo, že Navaľnyj pokus o otrávenie prežil, členovia sledovacieho tímu vrátili svoje letenky do Moskvy a namiesto toho odleteli do Gorno-Altajska. Insider a Bellingcat naznačujú, že odtiaľ sa presunuli do Inštitútu pre výskum chemických a energetických technológií v neďalekom Bijsku, s ktorým Ústav forenzných vied FSB nadviazal pracovný vzťah - údajne aby sa zbavili oblečenia so stopami nervovoparalytickej látky novičok.

Autori vyšetrovania tiež tvrdia, že pokus o Navaľného otrávenie v Tomsku bol druhý v poradí - tí istí dôstojníci FSB sa Navaľného údajne pokúsili zavraždiť aj dva mesiace pred tým, keď bol pracovne v meste Kaliningrad. Po tomto pokuse mala zdravotné problémy Navaľného manželka Julija.

Samotný Navaľnyj v reakcii na tieto zistenia vyhlásil, že ide o "štátny terorizmus". Poukázal na to, že "nejde o pracovníkov FSB pracujúcich na príkaz oligarchu alebo úradníka, ktorého som svojím vyšetrovaním (korupcie) urazil". Upozornil, že ide o "celé oddelenie FSB pod vedením vysokých funkcionárov", ktoré dva roky vedie operáciu s cieľom pokúsiť sa "zabiť mňa a mojich rodinných príslušníkov získaním chemických zbraní v tajnom štátnom laboratóriu".

Navaľnyj tvrdí, že operáciu tohto rozsahu a takého trvania "nemôže zorganizovať nikto iný ako šéf FSB Alexandr Bortnikov a nikdy by si to nedovolil urobiť bez príkazu prezidenta Vladimira Putina".

Ruské úrady opakovane popierali, že by bol Navaľnyj otrávený látkou novičok. Dva dni po tom, čo bol Navaľnyj 20. augusta vo veľmi vážnom stave prijatý do nemocnice v Omsku, ho špeciálnym lietadlom previezli na liečenie do Berlína. Laboratóriá v Nemecku, Francúzsku a vo Švédsku nezávisle od seba na základe biologických vzoriek odobratých u Navaľného zistili, že bol otrávený látkou typu novičok.