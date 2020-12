Hrozí im vypadnutie? Výsledky Arsenalu sú katastrofálne, hráči akoby zabudli dávať góly

Futbalistom Arsenalu Londýn sa absolútne nedarí.

Trojbodový zisk zaznamenali v Premier League naposledy ešte 1. novembra, keď dokázali vyhrať nad Manchestrom United. Odvtedy sa Arsenal v lige neuveriteľne trápi. Za viac ako mesiac zaznamenal štyri prehry a jednu remízu.

Zverencom trénera Mikela Artetu chýba najmä pokoj pri zakončení. V doterajších 12-tich zápasoch prebiehajúcej sezóny dokázali streliť len 10 gólov, pričom v posledných piatich len jeden jediný. Aj preto sa momentálne nachádzajú až na pätnástom mieste so ziskom 13-tich bodov. Aby toho nebolo málo, od čiary zostupu Arsenal delí len päť bodov. Vypadnutie by síce bola pre tento veľkolkub absolútna tragédia, no tréner Arteta to vidí inak.

"Nepovedal by som, že tu vládne panika. Vidím na tréningu, ako sa hráči snažia a akú energiu vkladajú do futbalu. Tím, ktorý sa trápi, normálne takto nehrá," je presvedčený kouč.

Napriek tomu si zlú situáciu Arteta uvedomuje. "Na tejto úrovni je to všetko o víťazstvách," povedal po poslednej prehre proti Burnley (0:1).