Prvá polovica decembra bola nadpriemerne teplá: Výrazný rozdiel medzi západom a východom

Napriek krátkej vlne mrazov bola prvá polovica decembra na Slovensku nadnormálne teplá.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) to uviedol na sociálnej sieti. "Za prvých 13 dní decembra dosiahla priemerná teplota vzduchu v tomto roku najvyššie hodnoty na niektorých miestach západného Slovenska," uviedli meteorológovia. V Piešťanoch to bolo 4,7 stupňa Celzia, v Nitre 4,4 a v Hurbanove 4,3.

Relatívne vysoké boli tieto hodnoty aj na východnom Slovensku. V Orechovej 3,3 stupňa Celzia, v Košiciach 3,2 a v Michalovciach tri stupne Celzia. "Na východnom Slovensku v súvislosti s kontinentálnejšou klímou tohto regiónu by malo byť v decembri chladnejšie ako na západnom Slovensku až o takmer dva stupne Celzia," dodal SHMÚ.

Teplotné podmienky vplývajú na nedostatok prírodného snehu. "Výška snehovej pokrývky v pondelok ráno dosiahla na Lomnickom štíte 31 centimetrov, na Chopku 20 centimetrov, na Štrbskom Plese štyri centimetre, v Telgárte dva centimetre a jeden centimeter hrubá snehová pokrývka bola ešte v Bardejove, v Gánovciach, v Poprade a v Oravskej Lesnej," informovali meteorológovia s tým, že v súčasnosti je výskyt stabilnej snehovej pokrývky iba vo vysokohorských polohách SR.

Stav pôdnej vlahy a sucha sa zhoršuje na severozápade SR. "Momentálne tam je už výrazné a lokálne až extrémne sucho. Zhoršenie je možné pozorovať najmä v povrchovej vrstve" upozornili. Extrémne sucho je podľa SHMÚ ojedinele vo vrstve pôdy do 40 centimetrov v Javorníkoch, na Považí, Kysuciach a Orave. "Relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve v intervale od 60 do 70 percent na 5,5 percenta plochy. Deficit pôdnej vlahy je najviac mínus 40 milimetrov, v Žilinskom kraji a aj v časti Trenčianskeho a Banskobystrického kraja do mínus 20 milimetrov," spresnili.

Stav podľa monitoringu meteorologického sucha ukazuje, že za posledných 90 dní nepozorujeme deficit zrážok. Na väčšine staníc je podľa SHMÚ vyrovnaná zrážková bilancia. Podľa indexu SPEI je extrémne sucho momentálne na štyroch staniciach, a podľa SPI na siedmich staniciach. "Štyri stanice, ktoré majú extrémne sucho podľa SPEI aj SPI sú Žilina, Trenčín, Topoľčany a Prievidza, pričom najhoršia situácia je práve v Prievidzi," doplnili meteorológovia.