Vlhová pomenovala svoje chyby: Tohto sa musí v ďalších pretekoch vyvarovať

Stačila jedna chybička a bolo po nádejach.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) vypadla v 1. kole obrovského slalomu vo francúzskom Corcheveli a po prvý raz v sezóne chýbala na stupňoch víťazov.

Organizátori preložili druhý „obrák“ v Courcheveli z nedele a zjazdovku museli pripraviť po napadnutí hrubej vrstvy mokrého snehu. Vlhová štartovala s číslom 6, vo vrchnej pasáži sa snažila držať vysokú stopu a včas časovať oblúky. V strednej časti sa však nechala rozhodiť a už sa nedokázala vrátiť do rytmu, na treťom medzičase zaostávala o vyše pol sekundy. Tieto ťažkosti vyústili až do vypadnutia tesne pred cieľom.

„Išla som príliš priamo, tretiu bránu pred koncom som neudržala silu, ktorá na mňa pôsobila. Lyže ma vyhodili a už som nestihla ďalšiu bránu. Organizátori to pripravili dobre, aj keď trať nebola úplne ideálna, bola trošku rozbitá a naozaj ťažká. Podmienky však boli rovnaké pre všetky, každá bojovala, ako mohla. Mne sa to príliš nepodarilo a veľmi ma to mrzí. Vyhovovalo mi, ako bola trať postavená, začiatok som išla fajn, ale od polovice som sa začala trápiť a bojovala som sama so sebou. Poslednú strminu som nešla vôbec dobre,“ povedala slovenská reprezentantka pre RTVS.

Od diskvalifikácie v rakúskom Söldene v roku 2018 bodovala v pätnástich „obrákoch“ SP za sebou, v úvodných dvoch tejto zimy obsadila tretie miesto. Napriek vypadnutiu zostane na čele celkového poradia prestížneho seriálu so ziskom 420 bodov.

Prečo vypadla:

- nechala sa rozhodiť

- podcenila poslednú strminu

- vyhodilo jej lyže

Výsledky - Obrák žien:

1. Shiffrinová (USA) 2:19:63 min., 2. Brignoneová (Tal.) +0,82, 3. Worleyová (Fr.) + 1:09 s.

Poradie SP:

1. VLHOVÁ (SR) 420 b., 2. Shiffrinová (USA) 275, 3. Bassinová (Tal.) 258, 4. Gisinová (Švaj.) 257, 5. Brignoneová (Rak.) 248.