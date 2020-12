Dvojica hráčov putovala z derby do nemocnice: Zrážka im vygumovala pamäť!

Bol to hrôzostrašný pohľad! Po desivej zrážke hlavami vo futbalovom derby Spartak Trnava – Slovan Bratislava (0:3) ostali ležať na trávniku domáci útočník Yann Yao (23) s obrancom hostí Myentym Abenom (26).

Po niekoľkých minútach ich vyniesli na nosidlách. Obaja skončili v nemocnici. Kým prvý menovaný v nej ostal, defenzívny pilier belasých je už doma.

Faulovaný Yao po náraze nevedel, čo sa deje. Má zlomený jarmový oblúk, očnicu a otras mozgu. Včera popoludní mal podstúpiť vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Po ňom sa rozhodne, či bude nutný operačný zákrok, alebo nie.

„Keď ho vynášali z ihriska, bol pri vedomí. Zvracal, tak ho po príchode do nemocnice uviedli na chvíľu do umelého spánku,“ povedal pre Nový Čas PR manažér Spartaka Patrik Velšic.

Budú to smutné Vianoce. Yao mal ísť po roku na sviatky domov. Zakúpenú letenku do Pobrežia Slonoviny musel zrušiť. „Ostáva v Trnave. Keď to bude možné, spoluhráči ho nav­štívia. Už sa na tom dohadovali. Tichý a skromný Yann tu nemá nikoho. Aspoň takto mu budú chcieť nahradiť rodinu.“ Lepšie zo zrážky vyšiel robustný slovanista Abena. Podľa slov mediálneho manažéra Tomáša Schügerla utrpel ľahší otras mozgu. Z nemocnice odišiel na reverz a s golierom na krku.

„Vyšetrenie CT našťastie nepotvrdilo krvácanie do mozgu. Na zrážku si nepamätám. Chcel som sa postaviť, no krútila sa mi hlava. Nevedel som sa udržať na nohách. Začal som panikáriť. Až v nemocnici mi fyzioterapeut povedal, že som dostal červenú kartu. Yaovi som hneď písal a zaželal mu skoré uzdravenie. Odpovedal mi, že je to v poriadku,“ prezradil pre klubovú stránku Abena, ktorý je v kruhu svojej rodiny a v kontakte s tímovým lekárom.

V hlavičkovom súboji bol neskôr ako trnavský útočník. Hlavný rozhodca Filip Glova mal dobrý výhľad na celú situáciu. „V prvom momente sa mi zdalo, že zákrok vyznie na žltú kartu, ktorú som držal v ruke. Lenže podľa inštrukcií UEFA, ak príde k vážnemu zraneniu, musí nasledovať červená karta. Išlo o ohrozenie zdravia a bezpečnosti hráča, čo spĺňa výklad pravidla o surovej hre. Preto som prehodnotil rozhodnutie a hráčom Slovana to aj tlmočil,“ vysvetlil pre Nový Čas.