Poliaci to nezvládli: Mladé hviezdy Fínska či Švédska sú pohoršené z neschopnej organizácie

Hokejovým výpravám Ruska, Fínska a Švédska sa poriadne natiahla cesta do dejiska MS do 20 rokov. Všetky tri výpravy sa do kanadského Edmontonu presunuli spoločne v jednom lietadle, ale bez batožiny, ktorá sa doň nezmestila.

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) uzavrela dohodu s málo známou poľskou charterovou leteckou spoločnosťou Enterair, ktorá na let poskytla stredne veľké lietadlo Boeing 737-800. Na ceste do Edmontonu boli naplánované dve zastávky. Prvá v Reykjaviku na doplnenie paliva, výpravy však nevedeli pochopiť, prečo museli stáť neskôr aj na exotickom mieste v Grónsku na letisku Kangerlussuaq.

Slováci sú už v dejisku šampionátu: Problémy s odletom a bez batožiny

Podľa plánu sa všetci mali do dejiska MS prepraviť jedným charterovým lietadlom, aby sa splnili všetky bezpečnostné normy, keďže hneď po prílete musia všetky tímy ísť do "bubliny". Predtým však musia absolvovať povinnú štvordňovú karanténu. Všetko vyzeralo sľubne, no hneď ako sa tri tímy zhromaždili na medzinárodnom letisku Vantaa, začali sa problémy. Ukázalo sa, že všetky sa do lietadla jednoducho nezmestia, problémom boli objemné hokejové batožiny. Zamestnanci leteckej spoločnosti dali nejaké priamo do uličky v kabíne pre cestujúcich, čo však zástupcovia tímov odmietli a za týchto podmienok odmietli cestovať. "Dalo sa to predvídať! Pred dvoma mesiacmi som organizátorom povedal, že jednoducho nie je dosť miesta pre všetkých, pretože množstvo batožiny bolo presne vypočítané. Posledné dva dni som sa zúfalo snažil niečo zmeniť, zaoberať sa touto otázkou, ale bezvýsledne. Teraz čakáme, kým do neho nákladné lietadlo naloží batožinu," uviedol pre portál italehti.fi manažér fínskej reprezentácie Kimmo Oikarinen.

Let do zámoria sa napokon omeškal o štyri hodiny, batožinu napokon odviezlo náhradné nákladné lietadlo. Fíni sa dokonca pokúsili rýchlo vyjednávať so spoločnosťou Finnair, keďže po tomto fiasku odmietali služby rozpačitých Poliakov. Navyše sa obávali prenosu koronavírusu prostredníctvom batožiny. "Boli sme v karanténe vo Fínsku, budeme v karanténe v Kanade. A teraz sa všetky naše veci prepravujú náhodne, všetko leží bohvie kde. Bol by som rád, keby sa rešpektovali tímy a hráči, pretože sa snažíme pripraviť sa na turnaj čo najlepšie. V tomto sme zjednotení na svojich pozíciách spolu s národnými tímami Ruska a Švédska. Nikto nežiada o žiadne zázraky, ale na let potrebujeme slušné podmienky," uviedol tréner fínskeho tímu Antti Pennanen. Rozčarovaný bol aj hovorca švédskeho národného tímu Linus Hugosson. "Je pekné vidieť, ako traja hlavní rivali niečo robia spolu, aj keď sme sa museli motať na letisku viac, ako by sme mali."