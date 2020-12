Voľby by v decembri vyhrala Pellegriniho strana Hlas: Prudký prepad Matoviča pokračuje

Ak by sa parlamentné voľby konali v decembri, ich víťazom by sa stala strana Hlas-SD so ziskom 22 percent hlasov.

Druhé miesto by obsadilo hnutie OĽANO (14 percent) pred SaS (13,4 percenta). Vyplýva to z prieskumu, ktorý od 6. do 11. decembra realizovala agentúra Actly pre topky.sk a zoznam.sk.

Na štvrtej pozícii by sa umiestnil Smer-SD so ziskom 10,3 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj ĽSNS (6,1 percenta), Progresívne Slovensko (5,6 percenta), KDH (5,4 percenta) a hnutie Sme rodina (5 percent).

Mimo parlamentu by zostala vládna strana Za ľudí so ziskom 4,2 percenta hlasov. Pod päť percent by mala aj SMK-MKP (3,4 percenta), SNS (2,9 percenta), Vlasť (2,6 percenta), Dobrá voľba (2,3 percenta), Most-Híd (jedno percento) a Spolu (0,6 percenta).

Hlas-SD by v parlamente obsadil 40 kresiel, OĽANO 26 a SaS 25 kresiel. Smer-SD by v Národnej rade SR zastupovalo 19 poslancov, ĽSNS by obsadilo 11 kresiel. Po desať poslancov by malo PS a KDH. Deväť miest by pripadlo hnutiu Sme rodina.