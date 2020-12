Emotívne víťazstvo Shiffrinovej: Je to špeciálny moment, dnes som nelyžovala sama

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová (25) suverénne zvíťazila v pondelňajšom obrovskom slalome Svetového pohára vo francúzskom Courcheveli.

Dosiahla 67. triumf na podujatiach SP a prvý od 26. januára. Na druhom mieste skončila s odstupom 82 stotín sekundy Talianka Federica Brignoneová, tretia bola Francúzka Tessa Worleyová (+1,09 s). Slovenka Petra Vlhová nedokončila 1. kolo, zostala však na čele celkového poradia prestížneho seriálu so ziskom 420 bodov.

Dvadsaťpäťročná Shiffrinová sa 67. víťazstvom vyrovnala v historických tabuľkách Rakúšanovi Marcelovi Hirscherovi. Viac majú konte už iba Švéd Ingemar Stenmark (86) a ďalšia Američanka Lindsey Vonnová (82). V obrovskom slalome si Shiffrinová pripísala dvanásty úspech, v Courcheveli vyhrala už tretiu súťaž v tejto disciplíne a celkovo piate preteky.

"Som naozaj hrdá na to, ako som lyžovala, bol to neuveriteľný deň. Je to špeciálny moment, nevedela som, či sa dokážem vrátiť na takúto úroveň. V prvom kole sa mi to podarilo, ale nebola som si istá, či budem mať dostatok síl na druhé kolo. Vyžaduje si to veľmi veľa energie. Je to víťazstvo pre celý môj tím, pre moju mamu. Dnes som nelyžovala sama, mnoho ľudí mi dodávalo silu," citoval portál laola1.at Shiffrinovú, ktorá prerušila predchádzajúcu sezónu po nečakanom úmrtí otca. Jej návrat v tomto ročníku pribrzdili zdravotné problémy.

Výsledky obrovského slalomu SP v Courcheveli:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 2:19,63 min, 2. Federica Brignoneová (Tal.) +0,82 s, 3. Tessa Worleyová (Fr.) +1,09, 4. Michelle Gisinová (Švaj.) +1,20, 5. Katharina Liensbergerová +1,54, 6. Stephanie Brunnerová (obe Rak.) +1,81, 7. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +2,09, 8. Ricarda Haaserová (Rak.) +2,26, 9. Sofia Goggiová (Tal.) +2,27, 10. Sara Hectorová (Švéd.) +2,29, ..., Petra VLHOVÁ (SR) nedokončila 1. kolo.

Celkové poradie SP (po 6 z 34 súťaží):

1. VLHOVÁ 420 bodov, 2. Shiffrinová 275, 3. Marta Bassinová (Tal.) 258, 4. Gisinová 257, 5. Brignoneová 248, 6. Liensbergerová 220.

Poradie v obrovskom slalome (3 z 9):

1. Brignoneová 205 bodov, 2. Bassinová 200, 3. Shiffrinová 150, 4. Gisinová 132, 5. Hectorová 124, 6. VLHOVÁ 120