Chemosvit s veľkým úspechom: Ich vlákna preukázali antivirálnu aktivitu proti koronavírusu

Vlákna Prolen, ktoré vyrába spoločnosť Chemosvit Fibrochem, sídliaca v meste Svit v okrese Poprad, preukázali antivirálnu aktivitu proti novému koronavírusu. TASR o tom informoval špecialista marketingových analýz zo spoločnosti Chemosvit Peter Migač.

"Spoločnosť dostala potvrdenie o antivirálnej aktivite proti novému koronavírusu s redukciou viac ako 99 % u vlákna Prolen Bodyfresh a antivirálnou redukciou u vlákien Prolen Siltex, Prolen Zen and Prolen Zeo z dvoch nezávislých laboratórií Virology Research Services Ltd. z Veľkej Británie a Biomedicínskeho ústavu Slovenskej akadémie vied," ozrejmil Migač. Podľa jeho slov bola okrem toho potvrdená aj antivirálna účinnosť proti chrípkovému vírusu A subtypu H1N1 u troch typov Prolen vlákien s redukciou viac ako 99 % laboratóriom Microbiological Solutions Ltd.

Ako ďalej priblížil Migač, polypropylénové vlákno Prolen je ošetrené antimikrobiálnymi aditívami na báze iónov striebra a zinku, ktoré sú ukotvené v hmote polyméru, a tým je zabezpečená permanentná úprava. Dochádza k redukcii nepríjemných pachov, zabezpečeniu hygienickej sviežosti a čistoty a znižovaniu rizika krížovej kontaminácie.

Antimikrobiálne modifikované vlákna Prolen Siltex a Prolen Bodyfresh vyrába spoločnosť Chemosvit Fibrochem už od roku 1998. "Doteraz bola testovaná len antibakteriálna a antifungálna efektivita, avšak antivirálna aktivita nie, aj keď z množstva štúdií a literatúry sme predpokladali aj túto aktivitu," uviedla výkonná riaditeľka spoločnosti Alena Balogová. Tieto modifikované vlákna Prolen využíva spoločnosť pri výrobe svojej novej produktovej rady Prolen Medical, ktorá je určená najmä ako bariérová ochrana pre zdravotníkov, pacientov, ale aj ako ochrana civilnej populácie počas lokálnych alebo celosvetových pandémií.

Výrobe a vývoju prolypropylénových vlákien Prolen sa venuje spoločnosť Chemosvit Fibrochem už od roku 1974 a vyváža cez 95 % produkcie do celého sveta. Jej klientmi sú veľké športové značky, výrobcovia z medicínskeho, nábytkárskeho, potravinárskeho, armádneho a aeronautického sektora, ako aj vývojárske firmy v oblasti kompozitov pre automobilový a športový priemysel.