Záhadný objekt z púšte v Utahu už aj na Slovensku? Počkať... Toto nejak nesedí!

Svetové média informovali o objave záhadného útvaru v púšti v štáte Utah približne pred mesiacom. Kovový kváder rozpútal fantáziu ľudí na celom svete.

Najskôr to bol kovový útvar v púšti v Utahu, ktorý náhodne objavil miestny. Nikto netušil, ako sa tam objekt mohol dostať. Mal 3,6 metra a na okolí nebola žiadna známka porušenia zeme alebo akéhokoľvek stroja, ktorý by ho tam priniesol a s ktorého pomocou by tam útvar nainštalovali.

Niektorí si mysleli, že tam útvar priniesli mimozemšťania, iní, že objekt nainštaloval fanúšik filmu Vesmírna Odyssea a takisto sa premýšľalo nad tým, že by bol útvar dielom umelca. Záhada bola o to pútavejšia, že o dva týždne objekt bez stopy zmizol.

Facebookova stránka Záhadný monolit priniesla správu, že podobný útvar sa vyskytol už aj na Slovensku. Objavil sa pri nákupnom centre v Senci a má výšku až 3 metre. Slováci teraz môžu hútať, ako sa na také frekventované miesto mohol stĺp dostať bez toho, aby si ho niekto všimol. Slovenská verzia je však o čosi nedokonalejšia, menej lesklá a jej inštalácia za sebou zanechala výrazné stopy na pozemku. Mimozemšťania to tentokrát odflákli?