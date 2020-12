Kapitánom súťažných tímov v športovom kvíze veľmi záleží na tom, aby zvíťazili. Preto Ján Lašák veľmi svedomito rozmýšľal nad stratégiou, ako uspieť. A pomyselný gól síce dal, ale do vlastnej bránky. Alebo to bolo naschvál, aby "vykúpal vo vlastnej šťave" moderátora Marcela? Veď si to pozrite - a rovnako aj reláciu Tak určite v utorok o 21.35 na Jednotke.