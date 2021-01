Učitelia z Luníka IX. vytvorili pesničku o neľahkej situácii: Veď to môže byť hymna všetkých škôl!

Učiteľský zbor Základnej školy Ľ. Podjavorinskej na košickom Luníku IX nahral svoju prvú pieseň, jej témou je pandémia nového koronavírusu. Pre TASR to uviedla riaditeľka školy Iveta Rošková.

Pieseň a videoklip s názvom Vždy si vieme cestu k sebe nájsť zverejnili v uplynulých dňoch v rámci Medzinárodného dňa ľudských práv. Do projektu sa zapojilo takmer 40 učiteľov tejto ZŠ. Podľa riaditeľky sú ľudskosť a viera v lepšie zajtrajšky to, čo ich poháňa vpred. "Text tejto piesne úplne korešponduje so súčasnou situáciou. Hovorí sa v nej o problémoch, ktoré musíme riešiť - že stále hľadáme kontakt so žiakmi, aby sme ho neprerušili. Takisto je aj tom, že si vieme nájsť cestu aj medzi sebou, ako zamestnanci školy," spresnila.

Autorom piesne je Ondrej Ferko, zbormajster detského speváckeho zboru Deviatkakere Čhave na uvedenej ZŠ. S myšlienkou jej vzniku prišiel počas prvej vlny pandémie, keď deti nemohli vzdelávať prezenčne. Keďže ani v novom školskom roku nebolo možné zrealizovať podobný projekt s deťmi, zameral sa na učiteľov. "Vymyslel text, hudbu a poslal nám to. Všetci sa učili individuálne, doma," povedala s tým, že zbormajster s nimi neskôr skúšal po skupinkách. "Zistilo sa, že veľká väčšina nášho pedagogického zboru sú speváci. Spojilo to celý kolektív. Sčasti sme do toho zakomponovali aj našich žiakov, pretože ten spevácky zbor stále existuje, ale akurát v súčasnosti nemôže nič robiť. Objavia sa na niektorých záberoch," povedala Rošková.

Pôvodne mala pieseň slúžiť na interné účely. Jej vznik napokon v rámci projektu Tmavomodrý svet podporilo Združenie Feman. To každoročne organizuje galakoncert s partnermi, ktorí pôsobia v oblasti práce so znevýhodnenými osobami, s deťmi z detských domovov či z marginalizovaných skupín. "Došlo k tomu, že sme urobili profesionálnu nahrávku nášho videoklipu," uviedla riaditeľka s tým, že je zverejnená aj na webovej stránke školy. "Samozrejme, učitelia si ho zdieľajú cez sociálne siete," doplnila.