Nevidiaci Mirko zo Spiša štartuje kariéru: Na masérskom stole prebúdza v ľuďoch život!

Prsty sú jeho zrakom! Nevidiaci Mirko Ferenčák (20) zo Sloviniek v okrese Spišská Nová Ves má veľký hendikep, ale pritom statočne bojuje.

Nový Čas mu ešte ako pubertiakovi v rámci úspešného projektu Srdce pre deti poskytol notebook a dnes už mladý muž svoju šikovnosť dokazuje aj hmatom. Pohyb na klávesnici nahradil tým, čo vyštudoval. Perfektnými masážami iným prináša úľavu a sebe radosť.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Presvedčila sa o tom nedávno aj jeho susedka Monika (26), ktorú na masérskom stole doslova prebudil k životu. "Bolo to skvelé. Mirko ma zobral do parády a cítim sa ako znovuzrodená," povedala Monika. Je zatiaľ skôr len príležitostnou klientkou, lebo v tomto kraji a navyše počas pandémie sa len ťažko dá uplatniť v tomto inak veľmi osožnom povolaní.

"Vlani som zmaturoval na Strednej zdravotníckej škole, pričom ako jediný som bol nevidiacim študentom. Stal som sa masérom a chcel by som sa tomu venovať naplno. Venujem sa viacerým druhom od klasickej až po tie náročnejšie masáže. Verím, že by som sa tým vedel aj uživiť. Počas štúdií som stihol aj do 12 masáží, ale je to fyzicky naozaj náročná práca," prezradil tento šikovný Slovinčan, ktorého po masáži dosť bolia ruky, osobitne prsty.

"Dávam do toho všetko a keďže práve prsty, osobitne hmat je mojím zrakom, snažím sa, aby som klientom rozhýbal chrbát, ruky, nohy a šiju. Všetko je to o správnom hmate," aspoň čo-to prezradil Mirko. Jeho mama Adriana (45) má síce vysokú školu, ale popritom si urobila ďalšiu maturitu práve z masérstva. Stala sa vlastne vidiacou a vodiacou asistentkou, pravou rukou milovaného syna. "Možnosti uplatnenia pre nevidiacich nie sú veľké. V jeho prípade prichádzali do úvahy odbory košíkár alebo čalúnnik, no vybrali sme mu práve masérstvo. Nemusí si otvárať živnosť, lebo je na invalidnom dôchodku, ale minimálne príležitostne môže pomôcť tým, ktorí to potrebujú," spomenula jeho mama, ktorá Mirkovi slúži pri masážach aj ako navigátorka.

Mladý masér netajil, že pri práci rád siahne po špeciálnych emulziách, ktoré sú aj hrejivé, a takisto olejčekoch a géloch. "Keď nie je poruke vhodný prípravok, dá sa použiť aj olej na varenie alebo mydlo, či telové mlieko. Každopádne to robím rád a aby som pomohol tým, ktorí to potrebujú. A keď nemám koho masírovať, vyskúšam si to aspoň na mame, otcovi a bratovi, aby som jednoducho nevyšiel z cviku," dodal Mirko. Svoj hmat si chráni a aj cení. Jeho tlak na telo klienta je totiž neopakovateľný, čo sa dá vysvetliť aj tým, že chýbajúci zrakový vnem mu nahrádzajú v podstate ruky. Nevidí pritom od narodenia, lebo na svet prišiel predčasne už v 25. týždni tehotenstva. Zrak mu nepomohli prinavrátiť ani dve operácie v Košiciach a Prahe.