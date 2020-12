Netradičná rodina, ktorá okamžite vzbudzuje pozornosť: Dievčatko má v rodnom liste zapísaných až troch otcov

Rodina, akú tak ľahko nestretnete.

Lekár Ian Jenkins (45) a jeho partneri Alan Mayfield a Jeremy Allen Hodges sa stali prvou polyamorickou rodinou v Kalifornii. Za splnenie sna môžu ďakovať sudkyni, ktorá súhlasila s tým, že všetci sú otcami malej Piper. Všetkých troch mužov mohli úrady zapísať v rodnom liste dievčatka do kolónky otec. Verdikt, ktorý padol ešte v roku 2017 pripravil základy pre ďalšie polyamorické rodiny, ktoré bojujú za väčšie práva v USA.

Nezvyčajná rodina sa rozhodla prehovoriť o svojom živote v trojici, píše Mirror. Piper už má tri roky a stala sa veľkou sestrou 14-mesačného Parkera. Obe deti sa narodili vďaka umelému oplodneniu a sú nevlastní súrodenci.

Ian a Alan sú spolu už sedemnásť rokov. Strážnik v zoo Jeremy sa k nim pridal pred 8 rokmi. Dvojica si nebola istá či chce deti, no po príchode Jeremyho o tom začali živo diskutovať a napokon sa rozhodli. Svoje vajíčka im darovala kamarátka Meghan a spermie iný priateľ. Po narodení Piper začal boj o to, aby mohli byť všetci zapísaní v rodnom liste ako jej otcovia. Sudkyňa bola najskôr proti, no napokon zmenila názor.

Ian popisuje ich rodinu a vzťah ako „troch krotkých, bežných ľudí, ktorí trávia veľa času rozhovormi o tom, čo si majú dať na večeru“. Dievčatko už začalo chodiť do škôlky a Ian priznáva, že ich rodina priťahuje pozornosť zvedavých rodičov aj ich detí. Dodal, že zatiaľ sa nestretli so šikanou ani utláčaním. Najdôležitejšia je pri výchove detí tromi rodičmi komunikácia. "Keď má Piper záchvat zúrivosti ako pokazený reaktor v Černobyle, musíme byť všetci na rovnakej vlne," povedal v nedávnom rozhovore.