Čo ak sa EÚ a Británia nedohodnú? Ako sa zmení situácia pre Slovákov žijúcich v Spojenom kráľovstve

Ak Európska únia a Veľká Británia neuzatvoria dohodu o budúcich vzťahoch, občania Slovenska žijúci v Spojenom kráľovstve sa z hľadiska ochrany práv sociálneho zabezpečenia a práv pracovníkov rozdelia na dve skupiny.

Výhodnejšie postavenie pritom budú mať občania Slovenska, ktorí do Veľkej Británie prišli alebo ešte len prídu do konca tohto roka. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Veronika Pazičová.

"Najväčšia skupina občanov Slovenska, ktorá sa do Spojeného kráľovstva dostala pred koncom prechodného obdobia, teda do konca tohto roka, zostáva v oblasti práv pracovníkov a v oblasti sociálneho zabezpečenia chránená aj po 31. decembri tohto roka," upozornila hovorkyňa rezortu práce a sociálnych vecí. Na túto skupinu našich občanov sa totiž budú uplatňovať v súčasnosti platné pravidlá EÚ až do momentu, keď sa ich situácia nezmení, napríklad sa odsťahujú naspäť na Slovensko. Tieto osoby sú podľa Pazičovej chránené na základe dohody o vystúpení Veľkej Británie z únie, ktorá je platná od 1. februára tohto roka.

Slovenských občanov, ktorí do Spojeného kráľovstva prídu po 31. decembri tohto roka, však už dohoda o vystúpení chrániť nebude. "Úprava práv sociálneho zabezpečenia týchto osôb je momentálne otázkou rokovaní Dohody o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom," tvrdí hovorkyňa ministerstva práce. Ak obe strany dohodu o budúcich vzťahoch neuzatvoria, Veľká Británia bude pre Slovensko tzv. treťou krajinou a pre tieto osoby nebude fungovať mechanizmus ochrany práv na dávky, ktoré sú koordinované nariadeniami Európskej únie.