Slovenskí mladíci strávili na letisku dlhé hodiny: Komplikácie pred odletom do Kanady

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov odleteli v nedeľu popoludní do Edmontonu, kde ich o dvanásť dní čaká prvý zápas na juniorských MS.

Náročný deň s presunom zo zvolenskej "bubliny" na viedenské letisko sa nezaobišiel bez komplikácií, najväčšie nastali na Schwechate, kde hráči čakali takmer štyri hodiny navyše na odlet špeciálu do Kanady.

Boeing 737-800 mal vzlietnuť o trinástej, napokon opustil dráhu pred sedemnástou hodinou. Dôvodom boli komplikácie s umiestnením batožín a ťažkého nákladu. "Po prílete nás čaká čas v izolácii. Verím, že všetko dobre pôjde a plynulo naskočíme do tréningov. Myšlienky už smerujeme k prípravným zápasom, aby sme do nich ideálne naskočili a následne sa všetko rýchlo rozbehne. Turnaj bude rýchly šprint," povedal pre hockeyslovakia.sk pred odletom tréner SR "20" Róbert Petrovický.

Slovenskí reprezentanti spolu s českými a rakúskymi vyrazili z Viedne do Reykjavíku, kde ich čakalo prvé medzipristátie z dôvodu dotankovania lietadla.Následne let smeroval priamo do Edmontonu. Po prílete do dejiska MS absolvujú všetci členovia výpravy ďalšie povinné testy na koronavírus, pričom všetci budú izolovaní v hotelových izbách, ktoré nemôžu opustiť. Ak všetko pôjde hladko, 18. decembra sa môžu zapojiť do tréningového procesu.Pred štartom turnaja opustí reprezentáciu ešte päť hokejistov. Po povinnej izolácii podľa nariadení organizátorov odštartujú reprezentanti v tréningovú prípravu v dejisku na ostrý začiatok šampionátu. Odohrajú dva prípravné zápasy, v noci na 22. decembra (3.30 SEČ) nastúpia proti ruským rovesníkom a o deň neskôr (20.00 SEČ) proti rakúskym. Do MS vstúpia 25. decembra o 20.00 SEČ v otváracom súboji celého podujatia proti Švajčiarom. Po dueli s Helvétmi budú pokračovať z nedele na pondelok 28. decembra s úvodným buly presne o polnoci SEČ proti Kanade. V noci na utorok od 3.30 vyzvú Nemcov a v stredu 30. decembra o 20.00 uzavrú boje v A-skupine proti Fínsku. Do štvrťfinále postúpia z každej skupiny tímy na prvom až štvrtom mieste. Štvrťfinálové duely v edmontonskom Rogers Place budú na programe v sobotu 2. januára, semifinálové o dva dni neskôr a medailové 5. januára. Keďže nikto nevypadáva, šampionátová cesta tímov umiestnených na piatych priečkach v oboch skupinách sa skončí po základnej fáze.

Samuel Hlavaj, Šimon Latkóczy, Eugen Rabčan, Patrik KozelOliver Turan, Andrej Golian, Dávid Mudrák, Šimon Nemec, Šimon Bečár, Marko Stacha, Šimon Groch, Matúš Hlaváč, Samuel Kňažko, Rayen PetrovickýDominik Sojka, Roman Faith, Dominik Jendek, Juraj Eliaš, Filip Mešár, Martin Chromiak, Maroš Jedlička, Jakub Kolenič, Róbert Bačo, Michael Drábek, Juraj Slafkovský, Simon Jellúš, Michal Mrázik, Oleksij Myklucha, Matej Kašlík, Artur Turanský