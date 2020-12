Zákaz vychádzania: Tak kedy sa dohodnú ako ďalej?! Odborník navrhol požičať si testy z Rakúska

Iná možnosť už vraj nezostáva. Množstvo ľudí v nemocniciach, ktoré sa čochvíľa dostanú na hranu svojich možností, donútilo expertov združených v rámci Pandemickej komisie o jasné vyhlásenie.

Čo najskôr odporúčajú zaviesť zákaz vychádzania, aký sme videli už počas Veľkej noci. Na ich stranu sa pridal aj Matovičov minister zdravotníctva Marek Krajčí (46). Všetko má však na pleciach vláda, o ktorej zasadnutí zatiaľ nebolo chýru ani slychu. Zdá sa, že ministri nemajú naponáhlo. V stredu premiér Igor Matovič oznámil zatvorenie obchodov až od 21. decembra, no k výraznejším obmedzeniam sociálnych kontaktov sa neodvážil.

Experti vzápätí poukázali na výrazný rast prípadov koronavírusu, čo si uvedomili aj v Pandemickej komisii, ktorá radí Matovičovi. „Sme svedkami reťazového šírenia a má to znaky nekontrolovaného šírenia. V súčasnosti máme tempo rastu o 32 % nových pozitívnych ľudí za týždeň. Za posledných sedem dní nám v nemocniciach pribudlo 300 pacientov, zvyšuje sa počet zdravotníkov v karanténe (2 917). Každý piaty pacient, ktorý sa dostane do nemocnice, tomuto ochoreniu podľahne,“ vysvetlil minister Krajčí.

Experti tak navrhli zákaz vychádzania, čo by znamenalo, že von z domova by sme sa dostali len do práce, k doktorovi, do najbližších potravín či do prírody v rámci okresu. Takýto prísny lockdown sme zažili napríklad na Veľkú noc. Krajčí upozorňuje, že všetko je teraz na pleciach vlády, ktorá to musí odsúhlasiť. Premiér Igor Matovič sa však počas víkendu do našej uzávierky neozval s tým ako ďalej. Ani po troch dňoch tak nie je jasné, či sa kompetentní odhodlajú splniť tvrdé opatrenia.

Podpora premiéra

Krajčí v nedeľu hovoril, že už sa o tom rozprával s premiérom. Ten mu vraj vyjadril podporu ohľadom zákazu vychádzania. Sám minister totiž presadzuje radikálne sprísnenie opatrení. Všetko sa však v najbližších hodinách môže zmeniť. Krajčí totiž pripomenul, že premiér zvažuje ešte ďalšie možnosti, ako pomôcť vylepšiť tvrdý lockdown. Na stole môže byť aj variant, že by zákaz vychádzania neplatil pre ľudí, ktorí sa otestujú, tak ako to bolo pri celoplošnom testovaní v novembri.

Problémom môže byť fakt, že nemáme dostatok antigénových testov, ktoré ešte nie sú nakúpené pre spory ministerstiev hospodárstva a zdravotníctva. Matematik Richard Kollár na sociálnej sieti špekuluje, že si vie predstaviť aj to, že si požičiame testy na ďalšie plošné testovanie napríklad od Rakúska. „Ak k tomu nepridáme prísne obmedzenia mobility a kontaktov aj pre tých, čo majú negatívny test, tak o tri týždne sme na tom znovu tak isto ako dnes na väčšine slovenského územia,“ pripomenul.

Odkaz od Sulíka

Všetko tak teraz závisí od rozhodnutia premiéra, ktorý má väčšinu na vláde a môže pretlačiť začiatok platnosti zákazu vychádzania skôr ako tesne pred Vianocami. Krajčí, ktorý háji farby OĽaNO hovorí, že má informácie, že vláda by sa mala zísť skôr ako v stredu, keď je plánované pravidelné zasadnutie. Minister hospodárstva Richard Sulík hovorí, že ak príde návrh na lockdown, súhlasí, aby bol zavedený v najzasiahnutejších okresoch. Musí však byť známe, čo bude nasledovať.

„Celoštátny lockdown dobre, ale čo bude potom? Opäť to zatvoríme, napáchame škody, chvíľu to klesne, zaspíme na vavrínoch a znova to pôjde hore? Chcem vidieť plán,“ skonštatoval Sulík v O 5 minút 12. Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová Novému Času povedala, že ich podmienkou bude, aby sa začala tento týždeň vyplácať ďalšia podpora pre zavreté prevádzky, najmä reštaurácie. „Druhá podmienka je vyriešenie situácie s testami, ľudia nemôžu byť rukojemníkom sporov dvoch strán, kde sa každý vyhovára na toho druhého,“ dodala.

Ako sa rozhoduje o opatreniach