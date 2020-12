Záhada Lučanského zranenia v cele má rozuzlenie: Ako sa v skutočnosti stalo!

Otázniky okolo zranenia bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského (51) zamestnávajú najvyšších činiteľov štátu.

Po tom, čo sa šírili viaceré „zaručené“ informácie o tom, čo sa stalo v cele prešovskej väznice, vystúpila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (46). Tá vylúčila, že by došlo k napadnutiu a Lučanský si zranenie podľa dostupných záznamov spôsobil svojou neopatrnosťou. Do Prešova však okrem nej posiela kontrolu aj prokuratúra, aby sa preverili všetky okolnosti. O Lučanského zdravotných problémoch sa verejnosť dozvedela v stredu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Okamžite sa na internete rozvírili špekulácie, čo môže byť za jeho operáciou a prevozom do ružomberskej nemocnice. Aké konkrétne zranenia exprezident má, oficiálne neuvádzajú. Ministerka Kolíková potvrdila, že ide o problémy v oblasti oka. „Zo záznamu, ktorý som si mohla prečítať, vyplýva, že pri priebežnej kontrole pracovník zistil, že ide o poranenie, ktoré súvisí s okom. Následne poznám príbeh, ktorý rozpovedal pán Lučanský.

Z neho vyplýva, že malo ísť o nešikovný pád a následne pán Lučanský chcel aj cvičiť. To mohlo spôsobiť aj zhoršenie poranenia. Môžeme pracovať len s tým, čo hovorí pán Lučanský, lebo nikto pri tom nebol. Odohralo sa to v cele, v ktorej bol sám,“ hovorí Kolíková. „On spadol neopatrne na kovovú posteľ. Nebral to poranenie na žiadnu váhu a potom robil ešte aj kliky. Nemal ani potrebu žiadať zdravotné ošetrenie, v tom bol iniciatívny zbor,“ dodala.

Žiadne znaky samovraždy

V priebehu dní sa okolo Lučanského objavilo niekoľko teórií, ktoré ministerka popiera. „Môžem vylúčiť, že by došlo k fyzickému napadnutiu či už zo strany príslušníkov zboru, alebo obvinených. Môžem vylúčiť, že by došlo ku krvácaniu do mozgu, k viacnásobnej zlomenine nadočnicového oblúka, nebol viacnásobne resuscitovaný, nemal oko mimo očnej jamky, nejde ani o obvineného, ktorý by podstúpil 11-hodinovú operáciu,“ poprela Kolíková zoznam vecí, ktoré sa šírili okolo Lučanského.

Príslušník väzenskej stráže zistil, že Lučanský je zranený v stredu ráno. Následne Zbor väzenskej a justične stráže (ZVJS) podľa jeho riaditeľa Milana Ivana postupoval štandardne a odviezli ho na vyšetrenia do Prešova a neskôr do Ružomberka. „Vyhodnotili to ako najvhodnejšie pracovisko na ten zákrok,“ povedal riaditeľ. Objavili sa tiež špekulácie, či sa Lučanský nepokúsil v cele o samovraždu. Také informácie však ústav v Prešove neeviduje. Ministerka Kolíková priznáva, že sa k nim dostali podobné reči s tým, že Lučanský mal mať poranenie na krku, avšak prízvukuje, že to nepotvrdil nikto kompetentný.

„Preverovali sme to a toto vylučujeme. Nemáme dôkaz, ktorý by akýmkoľvek spôsobom tomu nasvedčoval, že by k takému pokusu vôbec došlo,“ povedala Kolíková s tým, že v Trenčíne ho opätovne prehliadli a žiadne takéto poranenie krku nenašli. Ministerka však posiela do väznice v Prešove kontrolu, ktorá ešte raz preverí všetky okolnosti aj kamerové záznamy, ktoré sa nachádzajú pred celami.

Advokát Lučanského Matúš Beresecký taktiež hovorí, že k zraneniu nedošlo úmyselným a ani cudzím zavinením. „V súčasnosti je v pooperačnej liečbe vo väzenskej nemocnici v Trenčíne. Jeho zdravotný stav je uspokojivý bez predpokladu dlhodobej liečby a trvalých následkov. Milan L. chce poďakovať všetkým zainteresovaným zdravotníkom, ako aj pracovníkom ZVJS za korektný prístup,“ uzavrel. Predseda Smeru Robert Fico žiada o zvolanie mimoriadneho výboru NR SR pre ľudské práva.

Čo sa stalo Lučanskému