Prešovčan Jozef postavil Eiffelovku zo 7000 špajlí: Jeho sen vás chytí za srdce

Ide príkladom ľuďom so zložitým osudom. Jozef Brišš (66), ktorý žije v útulku Gréckokatolíckej charity Archa, stavia nádherné obrovské Eiffelove veže zo špajlí. Potrebuje na to však veľa trpezlivosti.

Jozef stavia Eiffelove veže, hoci nikdy pri reálnej nebol. „Odmalička to bol môj sen, ale zatiaľ sa mi ho nepodarilo splniť. Tak si Eiffelovky staviam aspoň pre potešenie. Prvé som vytvoril ešte počas štúdia na strednej škole. Dohromady som ich vyrobil už asi dvadsať,” prezradil šikovný chlapík. Ten sa podľa svojich slov dostal do charity po tom, ako ho sklamala niekdajšia manželka - raz sa vrátil zo služobnej cesty a zistil, že nie je jej jediným partnerom, takže podal žiadosť o rozvod a skĺzol k alkoholu.

„Dlho som sa utápal v žiali, až ma asi pred 16 rokmi prehovorili, aby som išiel na liečenie. Odvtedy som čistý a vrátil som sa k eifelovkovej záľube,” vysvetlil. Naposledy postavil 2,5-metrovú vežu. „Trvalo mi to desať týždňov. Použil som 7 000 kusov špajlí, ktoré sú spojené lepidlom na drevo. Aktuálne mám vytvorené dve. Nerád by som sa ich vzdával, ale keby bol o niektorú záujem, za menej ako 500 € by som ju nepredal,” vraví. Na záľubu mu prispieva priateľka Terézia Križková (61). Dohromady majú len skromný príjem 500 €, ale dokážu to utiahnuť. „Najradšej by sme boli, keby sa našiel nejaký bytík alebo starý domček, aby sme sa už z charity dostali,“ uzavreli.