Výlet do vesmíru už nie je sci-fi: Galaktickým lietadlom sa chcú zviezť DiCaprio aj Bieber

Vesmír láka každého. Virgin Galactic plánuje začať s komerčnými letmi do tajuplného vesmíru od budúceho roka.

Let si u súkromnej spoločnosti zakúpilo už vyše 600 ľudí. V sobotu sa mal uskutočniť prvý z troch cvičných letov raketového lietadla Unity ponad jej základňu v Novom Mexiku. Hoci vzlietlo hore, pre technické problémy musela posádka bezpečne pristáť. Komerčné suborbitálne lety do vesmíru získavajú reálny obraz.

Môže za to práve súkromná spoločnosť Virgin Galactic, za ktorej vznikom stojí britský magnát Richard Branson. Po tragédii z roku 2014, keď pri testovacom lete raketoplánu SpaceShipTwo zahynul pilot a druhý sa vážne zranil, testujú opäť. Po dlhom vyšetrovaní havárie vylepšili svoj systém tak, aby predišli tejto nešťastnej udalosti.

Prvé z troch cvičných kôl malo prebehnúť minulú sobotu, no let museli prerušiť krátko po vzlietnutí. „Náš let nedosiahol vesmír ako sme plánovali,“ vyjadril sa generálny riaditeľ Galacticu Michael Colglazier. Hoci vesmírne lietadlo Unity poháňané raketovým pohonom dosiahlo nadmorskú výšku 15 km, nepodarilo sa jej oddeliť od materskej lode tak, ako bolo plánované. „Podľa plánu sa aktivoval bezpečnostný scenár, ktorý zámerne vypol zapaľovanie raketového motora. Následkom toho sa naši piloti vrátili na kozmodróm a pristáli ladne ako vždy,“ uisťoval všetkých riaditeľ.

Virgin Galactic okrem iného predstavil aj dizajn turistickej kabíny. Nadšenci sa môžu tešiť na prostredie ako zo sci-fi filmu. Sedieť budú na kreslách, vďaka ktorým zvládnu preťaženie pri vzlietnutí do vesmíru a pri návrate na Zem. V operadlách by sa mali nachádzať vlastné obrazovky s dátami o priebehu letu. Najväčším lákadlom je 12 veľkých okien. Tie sa majú postarať o to, aby sa cestujúci nebili o najlepší výhľad. Na samom konci bude prístupné zrkadlo, v ktorom sa budú môcť sledovať pri beztiažovom stave.

Virgin Galactic Otvoriť galériu Lietadlo sa neodpojilo od materskej lode. Zdroj: sita

Preprava: 500 ľudí ročne

ľudí ročne Výška: 100 km

km Cena: 200 000€ na osobu

na osobu Stav beztiaže: 6 minút

minút Hviezdni záujemcovia: Justin Bieber (26), Leonardo DiCaprio (46)