V pondelok zaočkujú 3 milióny Američanov: Úrady vakcínu schválili pod tlakom Trumpa

Ofenzíva proti koronavírusu pokračuje. Po Británii a Kanade sa pridáva do boja aj USA.

Úrady pod nátlakom zo strany Donalda Trumpa (74) schválili použitie vakcíny od Pfizeru a BioNTechu. S masívnym očkovaním plánujú začať už dnes. Dosluhujúci prezident Trump zatlačil šéfa americkej Správy potravín a liečiv do kúta. Ak by Stephen Hahn vakcínu do konca piatka neschválil, prišiel by tak o svoje miesto.

Výsledkom bolo jej urýchlené schválenie. Prvé tri milióny dávok prešli za víkend naprieč všetkými štátmi, pričom prvé kolo očkovania začína už dnes. Očakáva sa, že medzi prvými zaočkovanými budú zdravotníci a ľudia zo zariadení sociálnych služieb. Američanov v očkovaní predbehli Rusi, ktorí sa očkujú svojou vlastnou vakcínou Sputnik V od 5. decembra.

Nemci plánujú začať s očkovaním v prvých dňoch budúceho roka, ako oznámil šéf úradu nemeckej kancelárky Helge Braun. Česká republika má objednanú vakcínu prostredníctvom spoločných zmlúv Európskej únie pre 6,9 milióna obyvateľov.