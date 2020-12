Odvody do II. piliera sa zmenia: Ako sa mu v roku 2020 darilo?

Sporitelia v II. dôchodkovom pilieri si budú od budúceho roku na svoj dôchodok v súkromných dôchodkových správcovských spoločnostiach sporiť viac.

Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa im v roku 2021 zvýšia z tohtoročných 5 % na 5,25 % z vymeriavacieho základu. Sadzba týchto príspevkov sa od roku 2017 každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024, keď dosiahne hranicu 6 %. Pôvodne bol pritom druhý pilier nastavený až na 9% odvod. Zvýšenie odvodov do II. piliera znamená, že sporitelia si aj pri rovnakej mzde budú od januára 2021 posielať na osobný dôchodkový účet viac prostriedkov.

Celkové odvody ostanú zachované, lebo nárast sadzby do druhého piliera je kompenzovaný poklesom sadzby do prvého piliera. „Čím viac odvodov do druhého piliera sporitelia pošlú, tým vyšší dôchodok v budúcnosti budú mať,“ hovorí S. Kralovičová z Asociácie DSS-iek, ktoré spravujú peniaze v druhom pilieri. V prípade druhého piliera si odvody sporiaci posielajú na svoj osobný dôchodkový účet, kde sa im zhodnocujú až do odchodu do dôchodku. Stále platí, že každý sporiteľ v II. pilieri má možnosť dobrovoľne si prispievať aj navyše, nad rámec povinných odvodov formou dobrovoľných príspevkov.

V budúcnosti sociálka ušetrí

Radovan Ďurana, analytik INESS

Každé euro, ktoré odíde do druhého piliera, chýba vo fonde starobného poistenia Sociálnej poisťovne. Pri spustení sa tieto chýbajúce eurá uhrádzali z výnosov privatizácie. Po ich vyčerpaní sa na tento účel používajú prebytky ostatných fondov SP, najmä fondu invalidného poistenia alebo fondu poistenia v nezamestnanosti. Ak ani tieto prebytky nestačia - musí výpadok zadotovať štátny rozpočet. Druhý pilier síce dnes spôsobuje výpadok príjmov SP, ale v budúcnosti, keď pôjdu sporitelia do dôchodku, zase poisťovňa na nich ušetrí. Bude im vyplácať nižšie dôchodky ako ľuďom, ktorí nikdy do druhého piliera nevstúpili.

Kedy môžem požiadať o dôchodok z II. piliera?

Od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek. Požiadať oň môžete 60 dní pred dovŕšením dôchodkového veku.