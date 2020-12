Pilot F1 spomína na desivé momenty v plameňoch: Ktorá moja časť zhorí prvá?

Už si to dal v hlave dohromady a je o tom schopný aj porozprávať. Francúzsky pilot F1 Romain Grosjean (34) zverejnil mrazivé spomienky na 28 sekúnd, ktoré strávil v ohnivom pekle.

Najviac ho prekvapilo, že hoci bol presvedčený, že je to jeho koniec, cítil vnútorný pokoj. Bol a stále je v údive z toho, na čo myslel: „Ktorá moja časť zhorí ako prvá? Budú to ruky? Budú to nohy? A bude to bolieť?"

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Už tieto slová z jeho spomienok na predminulú nedeľu na okruhu v Bahrajne, ktoré odvysielali viaceré televízne spoločnosti venujúce sa F1, vyrážajú dych. Romain prekvapuje, že si pamätá každý detail. Dokonca chcel blížiacej sa smrti dať meno, no potom mu mozog prikázal, že musí žiť. „Spomenul som si na svoje tri deti a povedal som si: dnes zomrieť nemôžeš!“

O oranžových plameňoch, ktoré cítil na celom tele, si myslel, že zapadá slnko. Nečakal, že zareaguje tak intuitívne: povolil pásy a chcel vyskočiť, lenže hlavou do čohosi narazil. Keď sa mu plexisklo na prilbe začalo roztápať, vedel, že to nesmie vzdať. V ohnivom väzení nadával a spomenul si na Nikiho Laudu. Chvíľkovú rezignáciu vystriedala ďalšia spomienka na deti: „Musíš ich znovu vidieť! Cítil som bolesť popálenín, ale na druhý pokus som dokázal vyskočiť na bariéru od zvodidiel. Búšiace srdce som cítil až v krku, ale vedel som, že žijem. Že deti ešte uvidím,“ pokračoval v spájaní obrazov z pekla sympatický pilot F1, ktorý z hororových 28 sekúnd vyviazol len s popáleninami oboch rúk a doráňaným členkom.

Výsledky F1

 VC Abú Zabí: 1. Verstappen (Hol./Red Bull) 1.36:28,645 hod., 2. Bottas (Fín.) +15,976 sek., 3. Hamilton (V. Brit./obaja Mercedes) +18,415

 konečné poradie MS: 1. Hamilton 347 b., 2. Bottas 223, 3. Verstappen 214

 konečné poradie Pohára konštruktérov: 1. Mercedes 573, 2. Red Bull 319, 3. McLaren 202.