Paulína si po najhoršom výsledku kariéry sype popol na hlavu: Je to poriadna facka

Najmenej dve sezóny patrila medzi tie svetové biatlonistky, ktoré dokázali dobre behať a aj dobre strieľať.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

V tomto koronavírusovom roku je však všetko naopak. Paulíne Fialkovej to nejde ani v bielej stope, ani na strelnici. Výsledkom toho bolo najhoršie umiestnenie v kariére v prvom štarte v pretekoch SP.

Tým najhorším umiestnením bolo piatkové 86. miesto v šprinte, po ktorom breznianska rodáčka musela smutne skonštatovať: „Je to poriadna facka, ale je to reálny obraz toho, kde sa nachádzam. Cieľ je jasný a nebudem to vzdávať po prvých pretekoch,“ okomentovala svoje prvé preteky v sezóne pre slovenskybiatlon.sk, kde po sobotnej 17. priečke slovenskej štafety dodala: „Ešte pred týždňom sme mali v Obertilliachu kontrolné preteky, kde som bola na tom celkom dobre. Teraz je to, bohužiaľ, tak, ako to je. Cítim sa slabá aj pomalá. Nedokážem zrýchliť a mám aj silový problém.“

Paulína tvrdí, že za všetkým je viac ako týždeň karantény vo Švédsku, na ktorú ju odsúdili štyri pozitívne testy v sedemčlennom tíme.pokračovala sklamaná Paulína. Slovenský biatlon je v aktuálnej sezóne SP stále bez bodu. Ten nezískala ani mladšia z Fialiek Ivona, ktorá ako jediná štartovala v nedeľnej stíhačke. Skončila na 55. priečke, keď musela absolvovať šesť trestných kôl. Šanca na prvý bod sa núka najbližší víkend opäť v Hochfilzene.