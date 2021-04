Pikošky zo seriálu Pumpa: Michal Kubovčík zásobuje hotdogmi celý štáb, jeden človek je z toho zúfalý

Noc zo štvrtka na piatok, benzínka v Lozorne pri golfovom ihrisku.

To sú časopriestorové súradnice týkajúce sa výroby nového komediálneho hitu Jednotky RTVS nazvaného jednoducho Pumpa. Točí sa síce vtedy, keď bežní ľudia spia, a tempo je rýchle, inak si vraj všetci zúčastnení pochvaľujú. Ako sme sa dozvedeli, skvelé je už to, že seriálová produkcia sa nachádza na skutočnej benzínke, ktorá ešte chvíľu pred ostrou slúži motoristom. „Podľa štábu nie je nič ideálnejšie, ako nakrúcať na pumpe - každý si môže dať celú noc, na čo má chuť,“ prezradila nám vedúca produkcie Martina Flašíková.

Dámam najviac chutia gumené cukríky a pánom zase energetické nápoje a hotdogy. „Malé čokoládky idú tiež na dračku. Sme tam predsa celú noc,“ smeje sa. Mimochodom, spomínané párky v rožku robí osobne seriálový pumpár, respektíve herec Michal Kubovčík. „Personál pumpy ho to naučil. Keď je pauza a Miško stojí za pultom, tak šupne niekomu hotdog do ruky. Jediný, kto má hlavu v smútku, je skriptka, ktorej v ostrých na grile stále chýba nejaký párok alebo v chladničke bagetka...“ dodáva M. Flašíková.

Štyri hodiny na prípravu

Výber seriálovej benzínky trval dosť dlho. „Myslím, že sme našli najlepšiu možnú alternatívu. Štúdio by bolo v rámci realizácie praktickejšie, ale tú reálnu atmosféru nenapodobníte. Hoci je to náročnejšie, je to zároveň uveriteľnejšie,“ myslí si M. Flašíková, podľa ktorej spolupráca s benzínkou funguje na jednotku. „Je to super, pumpa nám vyšla v ústrety. Po prvých dieloch sme to spoločne nastavili tak, že pumpa je v čase nakrúcania pre verejnosť zatvorená.“ Otvoriť galériu Interiér pumpy sa neupravuje, navyše je len Jariho stolík. Zdroj: Tibor Géci

Interiér čerpacej stanice sa podľa našich informácií upravuje minimálne. „Snažili sme sa nenarušiť prirodzené prostredie. V priestore je šesť kamier, niektoré sú poschovávané v regáloch. Jediný zásah od nás je barový stolík, za ktorým sedáva Jari, ktorému sme potrebovali kompozične vytvoriť vhodné miesto,“ dozvedeli sme sa. Celá príprava pred nakrúcaním trvá asi štyri hodiny, počas ktorých štáb obsadí celú pumpu. „Využijeme všetky sklady na vody a keksíky ako maskérňu, kostymérňu a rekvizitársky sklad. A tiež testovaciu COVID-19 stanicu...“

Ospalá atmosféra nehrozí

Zaujímalo nás aj to, prečo sa vlastne točí v nezvyčajnom nočnom režime. „Preto, aby sme tam mohli dať čo najaktuálnejšie veci. Scenár sa finalizuje ešte vo štvrtok počas dňa na hereckých skúškach. Piatok máme na postprodukciu tak, aby sa v sobotu mohlo vysielať. Takisto dej seriálu je situovaný na večer, respektíve noc. Ospalá atmosféra nehrozí, herci sú výborní a vtipní, jeden podarený dialóg všetkých preberie.“

Keďže sa všetko robí na poslednú chvíľu, tvorcovia vždy tŕpnu, či im kvôli korone či iným ťažkostiam nevypadnú herci alebo dohodnutí hostia. „Dokonca aj Miško Kubovčík nám už vypadol, nečakane musel ísť do karantény a museli sme z toho vykorčuľovať... Nie je to teraz ľahká situácia. Keď už hostia kývnu na pozvanie k nám na ‚pumpu‘, tak k tomu vždy pristúpia zodpovedne. Sú učenliví a my sa snažíme vytvoriť príjemnú atmosféru, aby sa pri nakrúcaní cítili dobre. Sme radi za každého, kto kývne na ponuku prísť, a dúfam, že sa osmelia aj tí, ktorí zatiaľ pozvanie zvažujú,“ zamyslí sa M. Flašíková.

Turistická atrakcia Otvoriť galériu Medzi hostí Pumpy sa zaradili aj Milan Kňažko a Ján Budaj. Zdroj: Tibor Géci

Tým, ako seriál získava na popularite, mení sa miesto jeho nakrúcania doslova na turistickú atrakciu. „Práve naposledy nám pumpári, ktorí tam reálne pracujú, spomínali, že sa z nich stáva slávna pumpa,“ smeje sa vedúca produkcie, podľa ktorej sa deje aj to, že nič netušiaci motoristi si počas ostrej prídu natankovať. „Ale máme značky, že pumpa je zatvorená a obsluha to trpezlivo vysvetľuje každému, kto na pumpu odbočí. Ľudia to chápu, sú milí a zvedaví,“ dodáva.