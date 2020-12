Napätie medzi Čaputovou a Matovičom vrcholí, politologička to vidí jasne: Prečo im to neklape!

Nárast rozporov medzi predsedom vlády Igorom Matovičom (OĽaNO) a prezidentkou Zuzanou Čaputovou začína byť za posledné obdobie častejší a výraznejší.

Premiér by mal zapracovať na svojej dôveryhodnosti medzi obyvateľstvom Slovenskej republiky, prísť s jasnou víziou boja s pandémiou a hlavne zlepšiť svoju komunikáciu takmer v každom smere. Pre agentúru SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Prezidentka sa podľa jej slov teší vyššej obľube u obyvateľstva ako premiér. „Ona ho neustále vyzýva na spoluprácu s odborníčkami a odborníkmi. A on prezidentke vyčíta, že nepodporuje jeho často rýchle a emočné rozhodnutia. V tomto kontexte to znie ako bizár,“ zhodnotila politologička.

Čaputová sa tento týždeň nechala počuť, že Slovensko potrebuje v boji s pandémiou koronavírusu veľmi jasný plán a nie chaos. Poznamenala, že jej v súčasnosti zo strany vlády chýba jasný postup krokov, ktorý bude racionálny, vecný a opretý o vedecké poznanie. Premiérovi Matovičovi odporučila, aby manažovanie koronakrízy prenechal na iného člena vlády a sústredil sa na svoju agendu.

Na otázku agentúry SITA, či tým prezidentka vyslovila premiérovi nedôveru, Dulinová Bzdilová odpovedala, že prezidentka ako najvyššia ústavná predstaviteľka štátu nemá v kompetencii vyslovenie nedôvery premiérovi. „Svojím doteraz najostrejším vyjadrením voči premiérovi však dala jasne najavo svoj nesúhlas s vedením Slovenska počas koronakrízy. Ochorenie COVID-19 tu s nami s najväčšou pravdepodobnosťou ešte nejakú dobu bude. A my nemáme jasný a možno ani žiadny plán. Ad hoc riešenia nie sú plán,“ priblížila. Zároveň dodala, že Matovič je v najhoršej situácii na premiérskom kresle od vzniku samostatného Slovenska. O to viac sa musí podľa nej usilovať krotiť svoje emócie a pristupovať k rozhodnutiam racionálne.

Politologička ako príklad úspešného boja s pandémiou koronavírusu spomenula Taiwan, ktorý od začiatku koronakrízy funguje bez väčších ekonomických obmedzení a s prísnym dodržiavaním karantény pre pozitívne testovaných či tých, ktorí do krajiny vstúpili. „Možno by sme si mali naštudovať ich úspešnejšiu vládnu stratégiu boja s pandémiou aj my na Slovensku a pokúsiť sa tento model zopakovať,“ vyzvala.

Pre Slovensko sú typické konflikty medzi predsedom vlády a prezidentom. Z minulosti poznáme spory medzi Vladimírom Mečiarom a Michalom Kováčom, Robertom Ficom a Andrejom Kiskom a najnovšie aj medzi Igorom Matovičom a Zuzanou Čaputovou. Dulinová Bzdilová poukázala na to, že demokracia ako zápas ideí umožňuje vznik rôznych pnutí medzi premiérom a prezidentkou.

„Na Slovensku sme boli doteraz svedkami rôznych vzťahov ,premiér verzus prezident´. V prípade pána premiéra Matoviča a pani prezidentky Čaputovej pramenia v poslednej dobe napäté vzťahy z hodnotového ukotvenia, osobnostných čŕt či zo spôsobu práce. Prezidentka vyznáva liberálnejšie hodnoty ako konzervatívnejší premiér. Vystúpenia predsedu vlády sú razantné a emotívne, verejná prezentácia prezidentky je racionálna a empatická. Pán premiér sa rád správa ako kapitán lode a pani prezidentka preferuje koordinovaný postup skúsených členov posádky,“ prirovnala politologička. Dodala, že v tak vypätých časoch, „aké momentálne žijeme“, to viedlo k eskalácii napätia spočiatku pomerne neutrálneho vzťahu medzi Čaputovou a Matovičom.