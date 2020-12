Zbojnícke Vianoce: Čo prajú hviezdy seriálu Uhorčík svojim postavám?

Majú to ťažké. Jeden hopsá s drevenou nohou, druhý musí zabíjať gitarou, ďalší je šikanovaný kvôli svojmu koktaniu.

Nečudo, že pod stromček si svojrázne postavičky z úspešného jojkárskeho seriálu Uhorčík a spolu s nimi aj ich hereckí predstavitelia želajú veci na hranici splniteľnosti.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Jozef „Csáky“ Adamčík

„Azanďalát! Ja Kutacsaky, verný služobníček grófa Somlonyiho, by som si pod majestátnou jedličkou vyzdobenou prskavkami a medovníkovými béékulami s vyťahanými vemenami v jeho panstve pána celoplošného prial od Ježiška päťmetrový vybíjaný bičík z pravej konskej kože anglického plnokrvníka, ktorým by som mohol chamraď šľahať od lesíka až po piatu ornú brázdu, čo by svišťal sťaby celá hornouhorská zem v pozore ostala. Ištenem.

Ale, ako sa medzi nami, teda šľachtou, hovorí, „egy kettő három“, skromnosti nikdy dosti, preto mojím druhým skromným želaním by boli Somlonyikine jingle bells bez Somlonyiho pochybností. Tak veru!!! A toto všetko by som si rád vychutnal na ikone hornouhorskej kultúry, teda na Slotovčíkovom koncerte v prvom rade, s príchuťou exkluziv tresky a Brigitinej čvachtanky. Tak vám všetkým prajem šťastné a veselé nevoľnícke feudálne povinnosti! Anciáša vášho!!!“

Tomáš „Slotovčík“ Bezdeda

„Asi by som si želal nejakú peknú valašku, lebo veď gitara a ešte rozladená je asi aj ťažšia ako naladená, teda minimálne sa na ňu ťažšie hrá... Ale aj ako moja zbraň na tých prepadoch je trochu nekomfortná na nosenie.“

Sväťo „Somlónyi“ Malachovský

„Ako Sväťo Malachovský by som urodzenému grófovi Somlónyimu zaželal priazeň scenáristov a nižší cholesterol. A gróf Somlónyi by si určite zaželal týmto spôsobom: Milé SzámTam Klaus, želala si od teba pokojné prezutie môjho čierneho štvorzáprahu, už vonku šmýka, tak nech nám nešmýka, a ešte pokojnejšie prežutie vianočných poživní rybacích, nech kosť neuviazne v hrtanoch a nech v novom roku stretneme sa vyrehotaní na panskom... Aj dámskom... Buďte zdraví, budem tiež!“

René „Uhorčík“ Štúr

„Ako Uhorčík by som si želal... Aby bol človek opäť človekom, aby si sused so susedom uliali cez plot do jednej aj do druhej nohy, aby si súrodenci aj s rodinami častejšie robili gulášpárty a zaspomínali na najbližších, ktorí na nich dávajú pozor z hora. Aby starí rodičia neboli na Vianoce sami a aby na Nový rok ohňostroj vystrelil zdravie pre všetkých... A, samozrejme, svetový mier.“

Majo „Hrajnoha“ Labuda

„Želal by som si, aby tá pliaga hnusná koronovská sa pekne porúčala a zmizla navždy do... No a potom by sa zišiel nový chlapský hlasisko. Možno v ďalších častiach...“

Martin „Ilčík“ Mihalčín

„Ilčíkovi by som prial, aby aspoň na pár dielov prestal koktať a naplno sa mohol zapojiť do veselých zbojníckych konverzácií. Všetci by potom zistili, aký v skutočnosti je a na budúce Vianoce by sa možno stal aj kapitánom družiny. Alebo radšej nie?“

Juraj „Jánošík“ Rašla

„Ja by som Jurkovi Jánošíkovi a celej našej zbojníckej družine k Vianociam vinšoval, aby na Štedrý večer mali toľko nazbíjanô, že by mohli všetkej slovenskej bedači dukátov do hojnosti porozdávať, a aby sa potom na Silvestra mohli ísť dolu do dediny s tancom a pohárikom s peknima dievkami zahriať... A ešte by som Jánošíkovi želal, aby s celou svojou družinou na budúci rok veľa smiechu na slovenských lícach svojimi výčinmi vyvolali.... V tom nám Pán Boh pomáhaj...“

Roman „Hendikepčík“ Kovačovič

„Hendyho by určite potešila nová noha, nie drevená, ale taká ozajstná z mäsa a kostí.“