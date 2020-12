Vianoce zo sveta: Vyskúšajte typické sviatočné dobroty zo Španielska, Grécka ale aj Talianska

Milovníci spoznávania cudzích krajín a kultúr si tento rok zo známych dôvodov neprišli na svoje.

Pre Španielov je kráľovský koláč symbolom Vianoc - Roscon de Reyes

Potrebujeme:

300 g polohrubej múky

150-170 ml vlažného plnotučného mlieka

100 g rozpusteného masla

100 g práškového cukru

1 vanilkový cukor

20 g čerstvého droždia

štipku soli

1 lyžičku škorice

4 žĺtka + 1 ďalšie žĺtko na potretie

kôru z 1 pomaranča

šťavu z 1 pomaranča

50 g hrozienok

30 g mandľových plátkov

100 g kandizovaného ovocia

Postup:

1. Droždie zasypeme v malej miske lyžičkou cukru, pridáme 2 lyžice mlieka a lyžicu múky. Kvások necháme na teplom mieste. V hlbokej mise premiešame múku so štipkou soli, škoricou, práškovým a vanilkovým cukrom. V zmesi urobíme jamku a nalejeme do nej kvások. Pridáme pomarančovú kôru aj šťavu a začneme zapracovávať hrozienka, mandle a kandizované ovocie (časť si odložíme na posypanie vrchu venca).

2. V zvyšnom mlieku rozšľaháme žĺtka a spolu s maslom zapracujeme do sypkého základu. Urobíme stredne tuhé cesto, misu zakryjeme utierkou a necháme 45 minút kysnúť na teplom mieste. Vykysnuté cesto vyvaľkáme na valček s priemerom 8 cm. Protiľahké konce spojíme a prenesieme na plech s papierom na pečenie. Vrch venca potrieme rozšľahaným žĺtkom, posypeme hrozienkami, mandľami a a kandizovaným ovocím a necháme ešte 20 minút kysnúť.

3. Rúru predhrejeme na 190 °C a vložíme do nej na 10 minút plech s vencom. Potom teplotu znížime na 180 °C a pečieme asi 40 minút. Po vychladnutí veniec výdatne pocukrujeme.

Šťavnaté vianočné koláčiky z Anglicka - Mince Pie

Potrebujeme:

Na cesto

175 g hladkej múky

125 g masla

1 žĺtko

1 lyžicu smotany 40 %

1 lyžicu koňaku

Na plnku

250 g hrozienok

100 g jabĺk

75 g trstinového cukru

20 g masla

15 g kandizovanej pomarančovej kôry

3 lyžice koňaku

2 lyžice sekaných mandlí

Postup:

1. Z múky a mäkkého masla prstami vypracujeme posýpku, pridáme smotanu, koňak a žĺtko a rýchlo spracujeme na jemné cesto, ktoré necháme hodinu v chladničke. Potom ho rozvaľkáme natenko a vykrajujeme kolieska, ktoré vložíme po jednom do formičiek.

2. Plnku pripravíme z nastrúhaných jabĺk, ktoré zmiešame s hrozienkami, mandľami, mäkkým maslom, cukrom, pomarančovou kôrov a koňakom a zmesou naplníme kolieska.

3. Z ďalších koliesok vytvoríme „pokrievku“ napr. s vykrojenou hviezdičkou alebo pásikmi. Koláčiky pečieme 20 minút pri 180-190 °C. Vychladnuté posypeme cukrom.

Grécke dobroty naplnia váš byt vôňou pomarančov, škorice a medu - Melomakarona

Potrebujeme:

Na cesto

3 hrnčeky hladkej múky

2 lyžičky škorice, štipku muškátového orieška a klinčeka

1 lyžičku kypriaceho prášku,

½ lyžičky jedlej sódy pol lyžičky soli

50 g masla

1 vajce

½ hrnčeka kryštálového cukru

½ hrnčeka pomarančovej šťavy

½ hrnčeka olivového oleja

1 lyžicu brandy

Na sirup

1 hrnček vody

1 hrnček kryštálového cukru

1 hrnček medu

pomarančovú kôru

Na posypanie

nahrubo nasekané orechy

škoricu, klinčeky

Postup:

1. Rúru vyhrejeme na 180 °C. V miske zmiešame múku, cukor, korenie, kypriaci prášok, jedlú sódu a soľ. V druhej miske vyšľaháme maslo s cukrom a vajíčkom a postupne prilievame olej. Nakoniec vmiešame pomarančovú šťavu a brandy.

2. Do tekutej zmesi prisypeme suché prísady a dôkladne premiešame vareškou, potom cesto preložíme na pracovnú dosku a vypracujeme ho rukami. Malo by byť lepkavé, ale tvarovateľné.

3. Plech vyložíme papierom na pečenie, lyžičkou oddeľujeme cesto, v dlaniach tvarujeme menšie oválky a kladieme na plech. Môžeme ich dávať blízko, pretože v rúre len mierne zväčšia objem. Pred vložením do rúry ich párkrát popicháme vidličkou, aby sa do nich lepšie dostal sirup. Bochníčky pečieme 20 minút.

4. Pripravíme si sirup: do väčšieho hrnca dáme vodu, cukor a med, prisypeme strúhanú kôru z polovice pomaranča a za stáleho miešania privedieme k varu. Varíme asi 2 minúty. Keď sú melomarakaronky upečené, necháme ich vychladnúť. Potom ich vysypeme do sirupu a necháme chvíľu nasiaknuť. Po vytiahnutí ich poukladáme vedľa seba a husto posypeme sekanými orechmi so škoricou.