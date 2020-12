S koronavírusom má problém aj Japonsko a Južná Kórea: Hlásia nové rekordy

Japonsko a Južná Kórea evidujú rekordné prírastky prípadov nákazy novým koronavírusom.

V Japonsku po prvý raz denný prírastok prekročil tri tisíce, úrady v Soule zase ohlásili viac ako tisíc infekcií.

V Japonsku testy v priebehu dňa potvrdili 3 030 nových infekcií, z toho 621 bolo v Tokiu. Odborníci varujú, že vážne prípady sú na vzostupe, čo vyvíja tlak na nemocnice a zasahuje do dennej liečby ďalších pacientov. Úrady by preto podľa nich mali prijať prísnejšie opatrenia, ako napríklad obmedziť cestovanie mimo mesto alebo otváracie hodiny obchodov. Vláda sa zdráha prijať prísnejšie reštrikcie pre obavy, že by pred sviatkami poškodili ekonomike.

Japonsko dosiaľ podľa dát ministerstva zdravotníctva potvrdilo 177 287 prípadov nákazy a 2 562 súvisiacich úmrtí.

Južná Kórea v nedeľu oznámila prírastok 1 030 nových infekcií a dve úmrtia. Celkový počet sa tak zvýšil na 42 766 potvrdených prípadov a 580 mŕtvych.

Krajina sa usiluje potlačiť šírenie nákazy, ktoré je v ostatných dňoch na vzostupe. Zhruba 80% nových prípadov pochádza z metropolitnej oblasti Soulu, kde úrady zatvorili nočné kluby a ďalšie rizikové prevádzky či zakázali nočné návštevy gastroprevádzok. Premiér Čung Sje-gjun v sobotu uviedol, že ak sa vírus nespomalí, jeho vláda bude musieť presadiť najprísnejšie pravidlá sociálneho odstupu. K nim patrí obmedzenie zhromaždení na 10 ľudí, zatvorenie škôl, divadiel, nákupných centier a pozastavenie profesionálneho športu.