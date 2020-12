Cestujúci sa môžu tešiť: Linka Bratislava - Komárno znova funguje po dlhých rokoch

Na linke Bratislava - Komárno takmer po deviatich rokoch v nedeľu obnovili osobnú vlakovú dopravu národného dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).

"Treba poďakovať aj RegioJetu, ktorý rozjazdil túto trať, a ďakujem mu za tých deväť rokov, že naučil cestujúcich používať túto dopravu. Teším sa zo spolupráce ÖBB a národného prepravcu, ktorý nám ponúkol vyššiu kvalitu a lepšiu cenu," povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť.

Ako dodal, momentálne prebieha súťaž na desaťročnú zmluvu na prepravcu na túto trať, pričom ZSSK v spolupráci s ÖBB ju budú prechodne obsluhovať najmenej dva roky. Ministerstvo podľa Kmeťa chce viac investovať do bezpečnosti na železničných priecestiach aj prostredníctvom eurofondov. V úseku Komárno - Bratislava odb. Letisko sa nachádza 51 priecestí, z ktorých je v súčasnosti vybavených závorami osem a 17 svetelným signalizačným zariadením .

"V spolupráci s ÖBB sme dali určitý odkaz Európe ako takej, že aj európski národní operátori vedia spolupracovať, čím vlastne ukazujú, že železničná doprava má zmysel aj v rámci cezhraničných spojení a spoluprác," uviedol podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček.

Primátor Komárna Béla Keszegh pripomenul, že mesto bude na budúci rok rozvíjať mobilitu budovaním infraštruktúry pre cyklistov, a to aj pred budovou stanice v nadväznosti na vlakovú osobnú dopravu.

Na linke Bratislava - Dunajská Streda - Komárno bude v pracovných dňoch v čase dopravnej špičky medzi Bratislavou a Komárnom 60-minútový takt (základný interval: 2-hodinový takt), v úseku Bratislava - Dunajská Streda 30-minútový takt (základný interval: 1-hodinový takt) a v úseku Bratislava - Kvetoslavov 20-minútový takt. Cestujúcim bude Supergarancia ZSSK pri meškaniach garantovať odškodnenie až do výšky 100 % zaplateného cestovného.

Trať z bratislavskej hlavnej stanice do Komárna, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1896, meria 100 kilometrov a najrýchlejší regionálny expres ZSSK ju zdolá za 1 hodinu a 42 minút. Osobnému vlaku to trvá minimálne 2 hodiny a 7 minút. Od východovej po cieľovú stanicu zastaví na trati osobný vlak 27-krát. Regionálny expres má len 16 zastávok.