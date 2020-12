Chystá sa boxerský zápas roka: Anthony Joshua vyzval Tysona Furyho!

Britský profesionálny boxer Anthony Joshua knokautoval bulharského vyzývateľa Kubrata Puleva v 9. kole sobotňajšieho zápasu a obhájil svoje opasky organizácií WBA, IBF, WBO a IBO.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Tridsaťjedenročný pästiar si tak vylepšil štatistiky na 24 víťazstiev (z toho 22 KO) v 25 súbojoch. Jedinú prehru v ringu mu uštedril vlani v júni Andy Ruiz jr. z USA.Predtým ho zdolal v roku 2014 len Ukrajinec Vladimir Kličko.vo Wembley Aréne v 9. kole, keď ho zložil presným a tvrdým úderom. Zvíťaziť pritom mohol už oveľa skôr, keďže Bulhara rozhodca predtým trikrát počítal. Po sérii inkasovaných tvrdých úderov dvakrát v 3. kole a potom tesne pred knokautom v deviatom.Joshua si tak otvoril cestu k očakávanému unifikačnému súboju v najvyššej kategórii s krajanom Tysonom Furym, ktorý vlastní opasok organizácie WBC.spýtal sa divákov a odpoveďou mu bolo veľké povzbudzovanie. "Túto hru som začal v roku 2013 a odvtedy zbieram opasky. Ktokoľvek ich má, rád sa s ním stretnem v ringu. Ak to má byť Tyson Fury, nech je to Tyson Fury," citovala ho agentúra AFP.Záujem o súboj potvrdil krátko po Joshuovom víťazstve aj Fury:napísal na sociálnej sieti. Tridsaťdvaročný Brit však môže byť zmluvne zaviazaný, aby sa pred zápasom s Joshuom stretol tretíkrát v ringu s Američanom Deontayom Wilderom. V prvom súboji s ním remizoval, no vo februári ho zdolal technickým K.O. v 7. kole, obhájil titul WBC v superťažkej hmotnostnej kategórii a získal voľný opasok magazínu The Ring. Wilder však po prehre aktivoval klauzulu v zmluve, ktorá mu dáva právo na odvetu. Tá sa mala konať koncom roka 2020, no pre pandémiu koronavírusu ju odložili.