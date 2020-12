Nekašľala sa: Kráska už mala zoznamky plné zuby, išla si hľadať manžela do železiarstva

Tá má teda gule! Kráska Leesh Cunningham z Austrálie už mala po krk čakania a išla rovno do akcie.

Ako píše The Sun, Leesh svoj sociálny experiment zachytila na kameru. Pobehovala po železiarstve s nápisom: "Hľadám si manžela. Môžete mi pomôcť?"

Hoci je krásna, mladá a blond žena, nedopadlo to presne podľa plánu. Dalo by sa povedať, že prvý deň pokusu skončil ako hotové fiasko. Žiaľ, nenašla toho pravého. Nadávala sa, že si len zvolila zlé načasovanie. Prečo to teda neskúsiť znova?

Na ďalší deň bola opäť v železiarstve a skúšala prakticky všetko. Žiadala od personálu, aby našli "jej inštalatéra". Dokonca sa aj spýtala, či nemajú na sklade nejakých manželov. "Len si hľadám manžela a bolo mi povedané, že ich tu máte," povedala obsluhe.

Namiesto šťastného a láskyplného konca sa akurát tak dočkala trapasu. No aspoň vtipného. Jej video videlo už viac ako 98 000 ľudí a mnohých riadne pobavila.