Kto z vlády podporí zákaz vychádzania? Matovič drží bobríka, Remišová si kladie podmienku

Čakajú nás náročné Vianoce. Situácia okolo pandémie koronavírusu na Slovensku sa každým dňom zhoršuje.

Za piatok úrady hlásia prírastok šesťtisíc pozitívnych, nemocnice sa rekordne plnia a pandemická komisia radí vláde, aby čo najskôr prijali tvrdý lockdown. Nový Čas zisťoval, či premiér a ministri budú ochotní zdvihnúť ruku za zákaz vychádzania, ktorý by znamenal obmedzenie cestovania medzi okresmi už v najbližších dňoch.

Odborníci v Pandemickej komisii vlády SR hovoria o reťazovom šírení koronavírusu. Minister zdôrazňuje, že každý piaty človek, ktorý sa dostane s týmto ochorením do nemocnice, zomrie. V tomto štádiu tak experti vyzývajú na to, aby vláda prijala tvrdší lockdown, ako oznámil premiér. Požadujú zákaz vychádzania s výnimkami na cestu do práce, do najbližších potravín či do prírody. Obmedzené by tak bolo aj predvianočné cestovanie medzi okresmi, ktoré by nemalo byť povolené.

„Je to názor odborníkov, ale k tomuto sa musí postaviť celá vláda. Môže to byť mäkšie ako to navrhuje komisia. Tá navrhuje presne to, ako to bolo počas Veľkej noci, keď bol pohyb obmedzený na okres. Tá situácia je teraz rapídne horšia,“ povedal Krajčí v Sobotných dialógoch RTVS. Sám ešte nevedel, ako sa k tomu návrhu postaví premiér Igor Matovič.

„V pandemickej komisii sú zastúpené jednotlivé ministerstvá. Tri sa zdržali, bolo to hospodárstvo aj školstvo, ale v princípe neboli zásadné pripomienky,“ hovorí Krajčí. Problémom sa ukazuje rodinné stretávanie na Vianoce, keď pravidelne migrujú tisícky Slovákov za svojimi blízkymi. Je možné, že budú schválené výnimky pre tých, ktorí sa otestujú? „Ak by sme chceli dať takúto výnimku, tak by sme museli zabezpečiť každému jednému príležitosť dať sa otestovať,“ dodal Krajčí s tým, že v súčasnosti nie je toľko testov.

Igor Matovič, premiér

Nevyjadril sa, minister zdravotníctva Marek Krajčí, OĽaNO, povedal, že vzhľadom na zlú situáciu bude trvať na prísnom lockdowne tak ako to navrhujú odborníci.

Milan Krajniak, minister práce, Sme rodina

- Neviem podrobnosti návrhu, bez toho neviem odpovedať.

Veronika Remišová, ministerka investícií, Za ľudí

- Nemám zatiaľ návrh, čakám na podrobnosti. Našou podmienkou však bude, aby sa tento týždeň začala vyplácať ďalšia podpora pre zavreté prevádzky, najmä reštaurácie. Druhá podmienka je vyriešenie situácie s testami, ľudia nemôžu byť rukojemníkom sporov dvoch strán, kde sa každý vyhovára na toho druhého.

Richard Sulík, ministerhospodárstva, SaS

- Na otázky neodpovedal, zástupcovia ministrov za SaS sa na rokovaní Pandemickej komisie vlády SR pri hlasovaní zdržali.

Čo navrhuje Pandemická komisia