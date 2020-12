Pornoherečky odhalili, aký je ideálny penis: Chlapi, tá veta sa vám vryje do pamäti

Skupina amerických pornoherečiek sa vyjadrila k nekonečnej a nikdy nenudiacej debate o ideálnej veľkosti penisu.

A čo z nej vyplýva? Že žiadne dve sa nezhodli na rovnakej dĺžke, na rovnakom tvare a na rovnakej šírke. Ale všetky sa zhodnú na tom, že najpodstatnejšie je, čo s penisom muži vedia. Pornoherečka Arabelle Raphael na otázku, aký je ideálny mužský penis, nevie odpovedať. "Neviem, mala som toľko úžasných penisov rôznych tvarov a veľkostí," odpovedá v relácii Ask A Porn Star: What Is Your Ideal Penis?.

"Pre mňa je ideálna dĺžka tak 18 až 19 centimetrov," tvrdí Kenzie Taylor. Odborníci sa zhodujú na tom, že rovnako ako sa penisy ohromne líšia tvarom a veľkosťou, líšia sa aj ženské vagíny. A niektoré ženy majú rovnejšiu a dlhšiu pošvu a znesú dlhší penis, iné ju majú skôr plytkú a širšiu, takže im vyhovuje kratší penis s väčším obvodom. "Ja mám radšej krátky penis, ale tučný. Ako malá plechovka," smeje sa Jeze Bell.

"Príliš veľký penis je niečo ako toto," povedala v relácii Dahlia Sky a ukázala svoje predlaktie. "Taký som pri nakrúcaní porna párkrát mala. A potom som dva dni chodila dosť komicky, "dodáva. Náročnejšia na dĺžku je Anna Bell Peaks: "Pre mňa je ideálna dĺžka medzi 20 až 23 centimetrami." Za súhlasného prikyvovania kolegýň ale dodala odkaz pre všetkých chlapov: "Ale nemusí byť v žiadnom prípade super veľký. Ak muž vie, ako s ním zaobchádzať, nepotrebuje ani veľký penis."