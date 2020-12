Zac Efron sa chcel kvôli vzťahu s čašníčkou presťahovať do Austrálie: Trpký koniec

Fanúšikovia už videli herca Zaca Efrona v chomúte. Do neho ho mohla dostať austrálska kráska - čašníčka Vanessa Valladares. Spoznal ju tento rok v lete v kaviarni a začali spolu randiť.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Teda, u protinožcov bola v tom čase zima. A hollywoodsky svalovec sa mal kvôli Vanesse dokonca chcieť odsťahovať natrvalo do Austrálie. Lenže po piatich mesiacoch randenia bolo zrazu jasné, že tento vzťah nevydrží. Vzplanul, vášnivo horel, a tak rýchlo tiež vyhorel.

,,Zac a Vanessa spolu vyzerali ako skvelá partia. Boli do seba zamilovaní. Zac si prenajal dom v Byron Bay a od septembra tam s ním Vanessa bývala. Keď sa rozhodol zostať v Austrálii dlhodobo, navrhol, že si kúpi dom. Začali hľadať nové miesto pre život, ale bohužiaľ, neprial im osud a skončilo to," tvrdí Efronov kamarát.

Zac aktuálne nakrúca film v Adelaide, kvôli prísnym karanténnym opatreniam sa nemohol niekoľko týždňov vydať za Vanessou do Byron Bay. Obom došlo, že si vlastne nechýbajú a na diaľku by to neklapalo. ,,Priatelia si myslia, že sa k sebe môžu vrátiť, ale zdá sa, že ich vzťah bol skôr len prázdninovou romancou," cituje The Sun.