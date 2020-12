KDH si nedáva servítku pred ústa: Vláda premrhala veľa príležitostí na zlepšenie situácie

V dôsledku pandémie nového koronavírusu a absencie vládneho plánu sa ľudia dostávajú do existenčných problémov, v ktorých je lockdown len ich prehĺbením.

Tvrdí to predseda mimoparlamentného KDH Milan Majerský. Vláda podľa neho premrhala veľa príležitostí na zlepšenie situácie a je čas, aby konečne ukázala a prijala dlhodobejší plán, ktorý zmierni dosahy a zachráni, čo sa zachrániť dá.

Vláda by sa podľa KDH mala viac riadiť odporúčaniami nielen vedcov, ale tiež krízových manažérov, ktorí dokážu pomôcť pri nastavovaní priorít procesu. Hnutie tiež upozorňuje, že ľudia sú unavení z neustále meniacich sa pravidiel a potrebujú vidieť 'svetlo na konci tunela' v podobe uveriteľného plánu, na ktorom sa dokáže koalícia zjednotiť s odborníkmi. "Hádky koaličných partnerov určite nepomôžu dostať sa zo slepej uličky, jedinou cestou je zomknúť sa a spolupracovať," uviedol Majerský.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) tento týždeň vyhlásil, že on nemanažuje koronakrízu, ale ona manažuje krajinu. "Som pre ľudí najhorší pes, ktorý chce ľuďom ubližovať, hoci chcem, aby mali najjemnejšiu cestu, ako prejsť pandémiou," skonštatoval Matovič. Zároveň priznal prehru v otázke presadenia plošného testovania ako alternatívy lockdownu. "Mal som sen, ktorý by bol možno nepríjemný, no pre ľudí a pre ekonomiku menej bolestivý. Protivietor bol však silný," uviedol predseda vlády.