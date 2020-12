Nech nasleduje srdce, nie peniaze: Boateng vie, kde by mal Messi prestúpiť

Bývalý futbalista FC Barcelona Kevin-Prince Boateng (33) prišiel so zaujímavou myšlienkou.

Svojho niekdajšieho spoluhráča Lionela Messiho vyzval, aby po tejto sezóne podpísal zmluvu s Neapolom. Prestupom do talianskeho kluby by si uctil pamiatku Diega Maradonu.

"Často počuť o porovnávaní Messiho s Maradonom, preto si myslím, že by mal po vypršaní kontraktu v Barcelone pokračovať v Neapole," povedal Boateng pre ESPN.