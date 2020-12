Poľovačka sa zmenila na krvavú tragédiu: Otec si pomýlil syna († 28) s jeleňom

Muž omylom zastrelil svojho syna po tom, čo si ho pomýlil s jeleňom na poľovačke.

Po tragickej smrti svojho syna Andrewa († 28) nečelí Bradley Smith (63) žiadnemu obvineniu, informuje portál Mirror.

Polícia sa domnieva, že Bradley Smith nechtiac zabil svojho syna Andrewa, keď za súmraku v americkom Delaware hľadali zvieratá. Poľovníci majú v tomto štáte podľa zákona povinnosť nosiť pred východom a po západe slnka výrazné oranžové oblečenie.

Je to práve z toho dôvodu, aby boli ľahko spozorovateľní. Andrew však, v čase jeho smrti, na sebe toto oblečenie nemal. Bradley myslel, že strieľa na jeleňa, no bol to jeho syn.

„Je to len najhorší druh tragédie,“ uviedla šerifka v okrese Delaware Tracy Whited. Pán Smith starší nebude čeliť obvineniu z usmrtenia, informuje Columbus Dispatch.

Keď došlo k streľbe, otec a syn boli na poľovačke s priateľmi v lesnatom prostredí. Všetci v skupine boli skúsenými lovcami. Na toto miesto pravidelne chodili 20 rokov, počas štátneho týždňa lovu jeleňov.

Andrew navštevoval Lincolnovu Univerzitu v Illinois, kde hrával bejzbal, a podľa nekrológu promoval v roku 2014. Niekoľko rokov býval v meste Lincoln. Pracoval tam a tiež pôsobil ako dobrovoľný hasič.

V rokoch 2018 a 2019 pracoval pre hasičský zbor Oberlin, potom sa v roku 2019 presťahoval do Columbusu, kde až do svojej smrti pracoval ako nezávislý dodávateľ.